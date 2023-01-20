***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.01.2023 15:46
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103452
BIST
17:105.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 33,50
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
17:1018,8050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0166
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
17:1020,3365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0080
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
17:101.163,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,86
|Açılış
|: 1.163,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler17:10
|SDTTR
|110,20
|333.859.758
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.970.486
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|27.018.025
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.983.554
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|9.711.052
|% 9,89
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,77
|727.116.152
|% -6,18
|
|SANEL
|18,78
|16.957.756
|% -5,58
|
|ELITE
|41,70
|113.503.111
|% -5,05
|
|CASA
|180,00
|359.519
|% -4,15
|
|THYAO
|152,50
|7.622.709.559
|% -1,36
|
|EREGL
|40,96
|6.236.338.436
|% 1,49
|
|PETKM
|18,35
|4.805.120.252
|% 1,66
|
|AKBNK
|18,40
|4.432.797.881
|% 4,60
|
|KOZAL
|588,50
|4.381.772.822
|% 0,09
|
|EKGYO
|8,51
|3.707.174.943
|% 0,95
|
|YKBNK
|10,03
|4.153.731.733
|% 3,40
|
|SKBNK
|2,95
|836.578.052
|% 3,51
|
|PETKM
|18,35
|4.805.120.252
|% 1,66
|
|AKBNK
|18,40
|4.432.797.881
|% 4,60
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8019
|18,8050
|% 0,09
|
|Euro
|20,3285
|20,3365
|% -0,04
|
|Sterlin
|23,1561
|23,2722
|% -0,23
|
|Frank
|20,2973
|20,4196
|% -0,70
|
|Riyal
|4,9913
|5,0163
|% 0,08
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-9,54
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.164
|-4,56
|
|Cumhuriyet
|7.843
|7.962
|37,00
|
|Tam
|7.889
|7.939
|-49,00
|
|Yarım
|3.853
|3.885
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.927
|1.942
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|0,01
|
|B. Petrol
|86,48
|86,48
|0,32
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 55 artarak (% 0.87 ) 6, 003
-
17:25XU100
Endeks 5, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 88, 038.00 milyon TL de
-
17:25SOKE
Yüzde 9.96 oranında artışla 14.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 865, 420 adet işlem
-
17:24BJKAS
Yüzde 5.87 oranında artışla 6.67 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 173, 607 adet işlem
-
17:23VAKBN
Yüzde 6.98 oranında artışla 10.88 lira fiyatla işlem gören hissede 155, 664, 858 adet işlem