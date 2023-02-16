***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 17:58
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114446
BIST
17:595.016
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 65,52
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
17:5918,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
17:5920,1464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0118
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,0964
17:591.108,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,02
|Açılış
|: 1.108,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.107,78
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HEKTS
|33,66
|1.107.204.913
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|217.190.308
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|19.225.784
|% 10,00
|
|AKCNS
|74,85
|320.523.698
|% 9,99
|
|KRDMA
|19,05
|734.010.116
|% 9,99
|
|ALFAS
|187,30
|306.901.545
|% -10,00
|
|EPLAS
|37,26
|33.253.287
|% -10,00
|
|RODRG
|70,20
|54.196.381
|% -10,00
|
|PNSUT
|51,75
|43.683.799
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.896.545
|% -10,00
|
|THYAO
|141,60
|8.903.084.603
|% 1,22
|
|EREGL
|44,14
|7.986.041.156
|% 6,82
|
|TUPRS
|627,10
|6.688.396.749
|% 9,08
|
|ASELS
|57,15
|4.103.927.703
|% -1,80
|
|AKBNK
|16,11
|4.042.132.372
|% -0,37
|
|AKBNK
|16,11
|4.042.132.372
|% -0,37
|
|YKBNK
|9,14
|2.022.565.679
|% 2,24
|
|EKGYO
|7,32
|1.473.114.442
|% 1,67
|
|EREGL
|44,14
|7.986.041.156
|% 6,82
|
|KRDMD
|19,23
|3.030.602.784
|% 9,95
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8519
|18,8568
|% 0,04
|
|Euro
|20,1353
|20,1464
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,5202
|22,6331
|% -0,39
|
|Frank
|20,2632
|20,3853
|% -0,26
|
|Riyal
|5,0115
|5,0366
|% 0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-6,02
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|-5,10
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.546
|7.610
|-25,00
|
|Yarım
|3.687
|3.724
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.862
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,58
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,03
|13,04
|-0,09
|
|B. Petrol
|85,73
|85,73
|0,35
|
Seans Raporu
17:59
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 120, 66 artarak (% 2.20 ) 5, 602
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17:59
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17:59XU100
Endeks 5, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 87, 707.00 milyon TL de
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17:59SARKY
Yüzde 5.21 oranında artışla 29.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 465 adet işlem
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17:58MERIT
Yüzde 9.94 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 588, 200 adet işlem