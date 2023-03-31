***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2023 14:33
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130193
BIST
15:214.831
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -65,41
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.812
15:2119,1822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 19,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
15:2120,9204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0180
|Açılış
|: 21,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
15:211.219,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.219,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler15:21
|EKSUN
|86,50
|36.767.517
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|42.628.036
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|7.625.997
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|26.792.933
|% 9,94
|
|SELGD
|6,21
|3.306.834
|% 9,91
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.681.289
|% -9,98
|
|IHAAS
|148,10
|22.041.921
|% -9,97
|
|EMNIS
|41,40
|488.452
|% -9,96
|
|MNDRS
|9,11
|116.114.310
|% -9,71
|
|AKFYE
|17,30
|1.883.859.153
|% -8,95
|
|TUPRS
|540,80
|1.578.202.797
|% 0,33
|
|KOZAL
|21,36
|1.439.962.504
|% 2,01
|
|EREGL
|35,66
|1.345.351.489
|% -0,72
|
|ASTOR
|50,70
|1.307.597.671
|% -5,41
|
|SKBNK
|2,48
|542.518.204
|% 5,98
|
|AKFYE
|17,30
|1.883.859.153
|% -8,95
|
|ISCTR
|13,25
|1.074.918.660
|% -2,00
|
|EKGYO
|6,26
|438.258.961
|% -2,19
|
|KOZAL
|21,36
|1.439.962.504
|% 2,01
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1782
|19,1822
|% 0,08
|
|Euro
|20,9013
|20,9204
|% -0,09
|
|Sterlin
|23,6595
|23,7782
|% -0,08
|
|Frank
|20,8434
|20,9689
|% -0,30
|
|Riyal
|5,0950
|5,1206
|% 0,07
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|-3,18
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,63
|
|Cumhuriyet
|8.228
|8.353
|71,00
|
|Tam
|8.239
|8.319
|1,00
|
|Yarım
|4.039
|4.071
|1,00
|
|Çeyrek
|2.019
|2.035
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,72
|14,74
|-0,00
|
|B. Petrol
|78,87
|78,87
|0,27
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 64 kaybederek (% -1.33 ) 4, 339
-
15:37
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DGGYO, EMNIS, MNDRS, IHAAS, ISKUR
-
15:37
SKBNK, INVEO, SELGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:37
ZEDUR, QNBFL, IHAAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:37
Bu seansda işlem gören 245 hisse senedinden 54 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 184 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 7 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem