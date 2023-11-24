***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2023 10:02
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219778
BIST
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12:487.893
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -5,26
|Açılış
|: 7.902
|
|Önceki Kapanış
|: 7.899
|
7.868
En Yüksek
7.910
12:4828,8937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0680
|Açılış
|: 28,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,9208
En Düşük
28,7603
12:4831,5073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0065
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,8246
En Düşük
31,3788
12:481.851,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,87
|Açılış
|: 1.851,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,61
|
1.854,57
En Düşük
1.842,73
BIST En Aktif Hisseler12:48
|ECZYT
|324,50
|541.842.437
|% 10,00
|
|ANGEN
|15,41
|98.952.312
|% 9,99
|
|TRILC
|13,43
|171.842.736
|% 9,99
|
|RTALB
|13,90
|78.199.577
|% 9,97
|
|BINHO
|201,10
|27.900.413
|% 9,95
|
|DAPGM
|56,00
|255.834.350
|% -9,97
|
|ORMA
|182,70
|4.110.019
|% -9,96
|
|QNBFB
|286,50
|1.104.458
|% -7,73
|
|AYES
|45,18
|285.267
|% -6,23
|
|ADEL
|437,00
|527.022
|% -6,22
|
|THYAO
|262,50
|3.361.061.503
|% 0,67
|
|TUPRS
|150,40
|1.617.604.610
|% 0,33
|
|EREGL
|39,84
|1.200.123.850
|% 1,27
|
|AKBNK
|31,44
|1.079.324.333
|% -0,06
|
|ISCTR
|21,00
|1.065.106.898
|% -0,66
|
|IHLAS
|1,29
|109.230.033
|% -3,01
|
|EKGYO
|7,33
|537.449.849
|% 0,96
|
|YKBNK
|17,57
|986.388.583
|% -0,11
|
|ISCTR
|21,00
|1.065.106.898
|% -0,66
|
|ZOREN
|4,95
|214.601.443
|% -0,40
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8595
|28,8937
|% 0,24
|
|Euro
|31,4970
|31,5073
|% 0,02
|
|Sterlin
|36,1255
|36,3067
|% 0,38
|
|Frank
|32,5371
|32,7331
|% 0,29
|
|Riyal
|7,6813
|7,7198
|% 0,35
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,69
|23,72
|% 0,66
|
|Platin
|921,11
|922,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.056,52
|1.062,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,87
|1.994,56
|% 0,66
|