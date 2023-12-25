***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2023 10:00
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SMART]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228286
BIST
'
12:117.402
En Düşük
|Değişim
|: -2,06%
|| -155,92
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.349
En Yüksek
7.527
12:1129,2718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0611
|Açılış
|: 29,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
12:1132,3494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1225
|Açılış
|: 32,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3494
En Düşük
31,9048
12:111.932,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,56
|Açılış
|: 1.932,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler12:11
|KUVVA
|44,60
|128.225
|% 9,96
|
|SAMAT
|53,90
|9.986.376
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,89
|284.159
|% 9,89
|
|PRZMA
|32,82
|30.327.930
|% 7,61
|
|AKCNS
|141,70
|189.792.992
|% 6,78
|
|SKBNK
|5,67
|206.556.379
|% -10,00
|
|SMART
|30,86
|24.741.639
|% -9,98
|
|MRGYO
|4,60
|75.753.398
|% -9,98
|
|MAGEN
|10,01
|40.991.812
|% -9,98
|
|DERHL
|7,31
|10.872.521
|% -9,98
|
|THYAO
|228,80
|1.609.064.981
|% -1,80
|
|TUPRS
|145,60
|1.361.148.518
|% 0,55
|
|KBORU
|48,74
|887.378.323
|% 3,31
|
|ISCTR
|23,14
|830.914.289
|% -2,69
|
|AKBNK
|38,20
|802.165.781
|% -2,45
|
|BEGYO
|2,80
|115.351.403
|% 0,36
|
|EKGYO
|6,93
|255.005.579
|% -2,12
|
|AKFGY
|1,76
|64.132.109
|% -2,76
|
|ISCTR
|23,14
|830.914.289
|% -2,69
|
|IHLAS
|1,00
|35.231.124
|% -1,96
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2653
|29,2718
|% 0,21
|
|Euro
|32,2652
|32,3494
|% 0,38
|
|Sterlin
|37,0584
|37,2443
|% 0,17
|
|Frank
|34,0405
|34,2456
|% 0,10
|
|Riyal
|7,7793
|7,8183
|% 0,20
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 22 kaybederek (% -1.77 ) 6, 576
-
12:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KRSTL, MAGEN, KUYAS, AZTEK, OSTIM, FORTE, MRGYO, SKBNK, GUBRF, DERHL
-
12:26
SAMAT, PRZMA, AKCNS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:26
ISGYO, EDATA, ESCOM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:26XEUR
EURO serbest piyasada 32.08 liradan (ALIŞ) işlem