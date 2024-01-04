***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2024 11:28
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232370
BIST
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14:597.475
En Düşük
|Değişim
|: 0,85%
|| 63,23
|Açılış
|: 7.422
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.387
En Yüksek
7.508
14:5929,7765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0071
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,8193
En Düşük
29,6948
14:5932,7198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1629
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,7696
En Düşük
32,5030
14:591.957,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,38
|Açılış
|: 1.957,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,09
|
1.963,86
En Düşük
1.951,43
BIST En Aktif Hisseler14:59
|BEGYO
|3,41
|241.582.593
|% 10,00
|
|TARKM
|617,00
|697.358.999
|% 9,40
|
|BINHO
|305,50
|120.787.512
|% 8,33
|
|EKOS
|41,98
|168.979.076
|% 8,25
|
|EYGYO
|9,46
|25.766.891
|% 7,26
|
|TATEN
|29,64
|51.018.579
|% -3,89
|
|BYDNR
|22,26
|6.073.095
|% -2,54
|
|ENERY
|108,20
|49.698.775
|% -2,35
|
|IZENR
|26,04
|102.523.994
|% -2,25
|
|REEDR
|21,82
|294.372.795
|% -2,24
|
|ASTOR
|105,70
|1.216.859.547
|% -0,28
|
|TARKM
|617,00
|697.358.999
|% 9,40
|
|REEDR
|21,82
|294.372.795
|% -2,24
|
|CWENE
|273,25
|253.977.149
|% -0,27
|
|KBORU
|42,90
|244.646.605
|% 2,24
|
|BEGYO
|3,41
|241.582.593
|% 10,00
|
|REEDR
|21,82
|294.372.795
|% -2,24
|
|ASTOR
|105,70
|1.216.859.547
|% -0,28
|
|SKYMD
|7,46
|65.842.784
|% 3,18
|
|MHRGY
|4,85
|34.089.878
|% -0,21
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7702
|29,7765
|% 0,02
|
|Euro
|32,6932
|32,7198
|% 0,50
|
|Sterlin
|37,6660
|37,8549
|% 0,21
|
|Frank
|34,8524
|35,0624
|% -0,10
|
|Riyal
|7,9172
|7,9569
|% 0,04
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,99
|% 0,66
|
|Platin
|973,38
|975,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.064,95
|1.070,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,92
|78,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.044,95
|2.045,24
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:59
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15:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 84, 74 artarak (% 1.06 ) 8, 054
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15:14
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi QUAGR, TRKCM, EKGYO
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15:14XU100
Endeks 7, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 46, 075.00 milyon TL de
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15:14GSDDE
Yüzde 4.19 oranında artışla 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 527, 451 adet işlem
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15:12VRGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 22.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 884, 663 adet işlem