***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2024 14:59
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259706
BIST
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17:028.763
En Düşük
|Değişim
|: -0,74%
|| -65,53
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.746
En Yüksek
8.863
17:0232,3044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1773
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
17:0235,2297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1117
|Açılış
|: 36,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
17:022.241,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 14,17
|Açılış
|: 2.241,26
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler17:02
|MEPET
|13,31
|16.513.793
|% 10,00
|
|AKENR
|6,60
|22.185.379
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|32.479.142
|% 9,99
|
|ATLAS
|5,85
|12.446.665
|% 9,96
|
|BRKVY
|199,80
|38.003.042
|% 9,96
|
|FONET
|28,08
|54.462.536
|% -10,00
|
|GEREL
|41,44
|276.353.614
|% -9,99
|
|ARTMS
|59,05
|1.021.970.502
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|246.249.499
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|338.683.013
|% -9,94
|
|DOAS
|315,50
|4.014.801.715
|% 5,34
|
|TUPRS
|166,20
|3.987.286.429
|% 1,96
|
|THYAO
|269,25
|3.867.191.726
|% -0,37
|
|ALVES
|56,20
|2.912.068.553
|% -7,49
|
|KCHOL
|175,50
|2.887.854.211
|% -1,79
|
|ZOREN
|5,26
|1.246.460.845
|% 2,53
|
|ISCTR
|10,37
|1.621.019.213
|% 1,27
|
|EKGYO
|10,62
|1.074.046.936
|% -1,48
|
|AKFGY
|2,51
|205.407.161
|% -4,92
|
|YKBNK
|22,18
|1.778.137.929
|% 0,64
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2975
|32,3044
|% 0,55
|
|Euro
|35,2150
|35,2297
|% 0,32
|
|Sterlin
|42,2281
|42,4397
|% 1,54
|
|Frank
|37,4852
|37,6731
|% 1,43
|
|Riyal
|8,8480
|8,8924
|% 1,57
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,16
|25,19
|% 0,66
|
|Platin
|918,91
|920,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.046,55
|1.050,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,64
|85,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,36
|2.158,66
|% 0,66
|