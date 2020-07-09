***SMART*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.07.2020 09:09
***SMART*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alper Utkan Şanda tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858090
BIST
10:23119.199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 486,04
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
118.861
10:236,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8666
En Düşük
6,8526
10:237,7848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0096
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,8114
En Düşük
7,7558
10:23400,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,35
|Açılış
|: 400,26
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,50
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|32.138.937
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|10.387.777
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|1.652.729
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|39.843.894
|% 9,97
|
|PKENT
|251,70
|447.774
|% 9,96
|
|TSPOR
|6,93
|5.497.278
|% -10,00
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|SNPAM
|8,90
|1.380.633
|% -7,58
|
|ZOREN
|2,66
|23.824.053
|% -4,66
|
|MRGYO
|2,57
|285.449
|% -4,46
|
|EKGYO
|2,30
|305.647.895
|% 0,88
|
|KRDMD
|3,28
|260.906.954
|% 0,31
|
|THYAO
|11,52
|192.120.940
|% 1,86
|
|PETKM
|4,32
|138.223.852
|% 0,93
|
|GARAN
|8,17
|119.328.248
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,30
|305.647.895
|% 0,88
|
|KRDMD
|3,28
|260.906.954
|% 0,31
|
|PETKM
|4,32
|138.223.852
|% 0,93
|
|IHLGM
|1,85
|53.461.966
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,36
|55.092.310
|% 1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6558
|8,6993
|% 0,38
|
|Frank
|7,3010
|7,3449
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8244
|1,8336
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|1,26
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,35
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.613
|7,80
|
|Tam
|2.667
|2.681
|8,00
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|3,80
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,15
|4,16
|0,03
|
|B. Petrol
|43,17
|43,17
|-0,13
|