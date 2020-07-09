***SMART*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.07.2020 09:12
***SMART*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Serkan Karahanoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858092
BIST
09:55119.349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 636,33
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.349
En Düşük
119.349
09:556,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8663
En Düşük
6,8526
09:557,8018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0266
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,8114
En Düşük
7,7558
09:55400,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,41
|Açılış
|: 400,32
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,42
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|AKBNK
|5,91
|970.169.929
|% 0,00
|
|DZGYO
|5,89
|9.927.521
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 0,00
|
|ISDMR
|7,49
|23.133.840
|% 0,00
|
|IHEVA
|2,35
|26.595.777
|% 0,00
|
|PRKAB
|5,96
|29.511.381
|% -1,47
|
|MNDRS
|3,08
|18.657.896
|% 0,00
|
|PINSU
|6,02
|16.825.238
|% 0,00
|
|VERTU
|5,89
|18.741.204
|% 0,00
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 0,00
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.599.356.254
|% 0,00
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 0,00
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,86
|532.161.978
|% 0,00
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6518
|8,6951
|% 0,33
|
|Frank
|7,2989
|7,3429
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8242
|1,8334
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|4,38
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|7,90
|
|Tam
|2.668
|2.681
|8,10
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|3,90
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,86
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,16
|4,17
|0,04
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|-0,03
|