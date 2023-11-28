***SMART*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.11.2023 15:10
***SMART*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SMART
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220536
BIST
'
17:028.080
En Düşük
|Değişim
|: -0,34%
|| -27,26
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.062
En Yüksek
8.149
17:0228,9200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0144
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
17:0231,7454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0515
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7675
En Düşük
31,6204
17:021.881,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 10,40
|Açılış
|: 1.881,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.881,73
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler17:00
|ICBCT
|15,18
|151.798.361
|% 10,00
|
|POLTK
|17.605,00
|218.940.378
|% 10,00
|
|BINHO
|243,30
|98.846.951
|% 9,99
|
|AVHOL
|41,40
|311.952.560
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|58.439.995
|% 9,98
|
|DAPGM
|45,36
|312.112.360
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|319.093.655
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.818,00
|3.436.362
|% -10,00
|
|ORCAY
|12,08
|479.066.544
|% -9,99
|
|KLNMA
|42,16
|5.108.539
|% -9,45
|
|THYAO
|260,50
|7.415.368.759
|% 0,00
|
|SASA
|48,80
|4.309.810.454
|% 4,63
|
|TUPRS
|154,60
|3.297.216.443
|% -0,90
|
|ISCTR
|22,32
|3.145.499.730
|% -0,71
|
|AKBNK
|34,26
|2.782.794.282
|% -0,12
|
|ZOREN
|5,26
|1.060.129.935
|% -0,94
|
|YKBNK
|19,28
|2.743.555.503
|% 1,42
|
|ISCTR
|22,32
|3.145.499.730
|% -0,71
|
|IHLAS
|1,26
|158.214.842
|% -2,33
|
|EKGYO
|7,47
|803.764.943
|% -1,71
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9146
|28,9204
|% 0,05
|
|Euro
|31,7302
|31,7390
|% 0,14
|
|Sterlin
|36,4276
|36,6102
|% 0,15
|
|Frank
|32,7467
|32,9439
|% 0,20
|
|Riyal
|7,6833
|7,7218
|% 0,05
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,71
|24,73
|% 0,66
|
|Platin
|928,79
|930,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.066,68
|1.068,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,01
|80,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,24
|2.020,52
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:00
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-
17:15NIBAS
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 19.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 856, 005 adet işlem
-
17:12TURSG
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 40.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 308, 739 adet işlem
-
17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 48 kaybederek (% -0.34 ) 7, 106
-
17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MSGYO, CVKMD, BSOKE, SAFKR, POLTK, EKOS, ETYAT, JANTS, OZSUB, BIOEN
-
17:11
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DAPGM, KSTUR, ORCAY, LIDER