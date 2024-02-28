***SMART*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.02.2024 13:41
***SMART*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SMART
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252614
BIST
'
15:549.155
En Düşük
|Değişim
|: -0,26%
|| -24,12
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.111
En Yüksek
9.237
15:5431,1931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0494
|Açılış
|: 31,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
15:5433,7518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0567
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
15:542.035,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,69
|Açılış
|: 2.035,86
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler15:52
|INVEO
|49,94
|350.065.306
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|25.699.717
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|411.479.953
|% 10,00
|
|YAYLA
|17,27
|67.058.690
|% 10,00
|
|EDATA
|36,30
|91.897.089
|% 10,00
|
|UFUK
|238,50
|4.308.981
|% -10,00
|
|ERSU
|31,28
|34.007.251
|% -9,96
|
|SNKRN
|45,00
|4.688.840
|% -9,96
|
|KERVN
|1,79
|5.774.885
|% -9,60
|
|DMSAS
|6,60
|128.192.237
|% -9,22
|
|EREGL
|48,60
|16.846.060.832
|% 3,49
|
|THYAO
|280,25
|7.314.759.924
|% 0,00
|
|PGSUS
|858,50
|3.419.705.562
|% 3,62
|
|TUPRS
|161,90
|3.367.030.384
|% 1,06
|
|KCAER
|63,10
|3.138.943.772
|% -3,00
|
|EREGL
|48,60
|16.846.060.832
|% 3,49
|
|ZOREN
|5,52
|1.161.760.753
|% 2,60
|
|ISCTR
|11,02
|1.931.217.499
|% -1,34
|
|EKGYO
|11,33
|1.962.686.760
|% 0,27
|
|ADESE
|2,92
|306.389.129
|% 3,55
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1875
|31,1908
|% 0,15
|
|Euro
|33,7390
|33,7483
|% -0,18
|
|Sterlin
|39,3072
|39,5044
|% -0,17
|
|Frank
|35,2790
|35,4915
|% 0,02
|
|Riyal
|8,2913
|8,3329
|% 0,15
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,36
|% 0,66
|
|Platin
|879,95
|880,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|921,79
|925,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,91
|81,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,30
|2.029,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
-
16:07MAKTK
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 7.39 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 796, 181 adet işlem
-
16:06PRKME
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 24.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 357, 952 adet işlem
-
16:05SODSN
Yüzde -4.75 oranında düşüşle 128.20 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 876 adet işlem
-
16:04ALCTL
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 148.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 366 adet işlem
-
16:03XU100
Endeks 9, 156 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 25 altında . İşlem hacmi 92, 916.00 milyon TL de