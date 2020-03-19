***SMART* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
19.03.2020 18:10
***SMART******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Smartiks Yazılım A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin Pay Tebliği Md 29/4 çerçevesinde hazırlanan 2.değerlendirme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830833
BIST
18:0585.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -381,22
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
18:056,5486
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0690
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5486
En Düşük
6,4647
18:056,9974
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0769
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
6,9749
18:05310,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,41
|Açılış
|: 310,13
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,39
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|31.780,30
|1.105.244
|% 10,00
|
|ISFIN
|2,86
|211.296.427
|% 10,00
|
|ISGSY
|3,08
|38.562.301
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|525.321
|% 10,00
|
|TUKAS
|8,80
|524.452
|% 10,00
|
|HUBVC
|11,41
|101.182.572
|% -12,70
|
|PGSUS
|26,10
|183.043.065
|% -10,00
|
|MAVI
|30,60
|7.953.421
|% -10,00
|
|ERSU
|1,80
|8.826.664
|% -10,00
|
|LKMNH
|4,25
|918.378
|% -9,96
|
|GARAN
|7,58
|1.041.053.482
|% -5,25
|
|ASELS
|21,10
|828.923.054
|% -2,94
|
|THYAO
|7,94
|743.932.282
|% 0,51
|
|YKBNK
|1,90
|442.966.850
|% -4,04
|
|ISFIN
|2,86
|211.296.427
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,90
|442.966.850
|% -4,04
|
|GARAN
|7,58
|1.041.053.482
|% -5,25
|
|ODAS
|1,18
|130.806.950
|% -1,67
|
|ISGYO
|1,31
|141.133.901
|% 4,80
|
|IHLGM
|0,74
|73.536.502
|% -3,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6004
|7,6385
|% 1,15
|
|Frank
|6,6167
|6,6566
|% -0,74
|
|Riyal
|1,7354
|1,7441
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.475
|-11,97
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,06
|12,09
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|2,54
|2,55
|0,05
|
|B. Petrol
|27,00
|27,00
|2,12
|