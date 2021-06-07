***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.06.2021 12:20
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 / 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.05.2021
Tescil Tarihi
07.06.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 28.05.2021 tarihli genel kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 07.06.2021 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940482
BIST
18:051.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,15
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
18:058,6414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0254
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
18:0510,5458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0043
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
18:05525,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,10
|Açılış
|: 525,60
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|29,04
|10.491.281
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.242.866
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,38
|2.790.439
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,78
|4.493.146
|% 9,88
|
|RYSAS
|4,27
|24.048.948
|% 9,77
|
|METUR
|22,50
|24.468.735
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,54
|271.525
|% -9,92
|
|PKENT
|2.458,70
|2.325.678
|% -8,63
|
|AYES
|20,74
|1.277.898
|% -7,58
|
|DERHL
|5,11
|16.949.621
|% -7,43
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|KOZAL
|125,30
|805.977.562
|% 3,73
|
|SISE
|8,19
|690.664.528
|% 1,49
|
|KRDMD
|7,79
|624.265.668
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,99
|387.749.140
|% 2,05
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|YKBNK
|2,24
|423.983.964
|% 1,36
|
|BOBET
|4,11
|462.324.516
|% -2,84
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6376
|8,6414
|% -0,29
|
|Euro
|10,5396
|10,5458
|% -0,04
|
|Sterlin
|12,2080
|12,2693
|% -0,22
|
|Frank
|9,5922
|9,6499
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2967
|2,3082
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|1,70
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HUBVC
Yüzde 5.62 oranında artışla 13.53 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 753, 123 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, TUPRS, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, SAHOL, ASELS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 61 artarak (% 1.08 ) 1, 268
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, RODRG, OSMEN, RYSAS