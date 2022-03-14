***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.03.2022 19:23
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 / 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 14.03.2022 tarih ve 2022-08 sayılı toplantısında, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2022 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010448
BIST
18:052.088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 34,63
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.093
En Düşük
2.066
18:0514,8029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0376
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
18:0516,2706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1327
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,3007
En Düşük
15,9026
18:05931,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -10,08
|Açılış
|: 931,25
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BOBET
|4,51
|54.940.825
|% 10,00
|
|FENER
|26,42
|114.005.475
|% 9,99
|
|RAYSG
|11,78
|1.064.065
|% 9,99
|
|MERIT
|31,72
|9.358.250
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|23.565.776
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,87
|139.917.165
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,87
|173.922.902
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,39
|22.763.385
|% -9,23
|
|ISBTR
|58.101,00
|1.045.504
|% -9,22
|
|ULUSE
|59,05
|3.708.629
|% -7,01
|
|THYAO
|26,62
|2.966.573.159
|% 0,76
|
|GARAN
|11,86
|1.739.201.424
|% 0,76
|
|PETKM
|8,43
|1.662.224.290
|% 3,56
|
|KCHOL
|33,96
|1.587.702.966
|% 8,50
|
|KRDMD
|14,78
|1.564.788.902
|% -1,07
|
|DOHOL
|3,33
|931.799.807
|% 4,39
|
|YKBNK
|3,75
|851.178.930
|% 1,63
|
|PETKM
|8,43
|1.662.224.290
|% 3,56
|
|ODAS
|1,54
|271.550.090
|% 1,32
|
|GARAN
|11,86
|1.739.201.424
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7699
|14,7946
|% 0,20
|
|Euro
|16,2091
|16,2707
|% 0,82
|
|Sterlin
|19,2327
|19,3291
|% 0,22
|
|Frank
|15,7291
|15,8239
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9273
|3,9470
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-22,77
|
|Altın Gr.
|929
|929
|-12,16
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|-0,32
|
|B. Petrol
|105
|105
|-7,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866