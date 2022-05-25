***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 / 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi16.05.2022Tescil Tarihi25.05.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 16.05.2022 tarihli genel kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 25.05.2022 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032511BIST