***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru onaylanmıştır. Son değişiklikleri içeren SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821856BIST