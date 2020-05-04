***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.04.2020 tarihinde yayınlanan özel durum açıklamamızda belirtilen tadil metni, nev'i değiştirilmeyen paylar ve bu paylara tanınmış imtiyazlar ile diğer hakların hukuki geçerliliğini koruduğuna dair ibare eklenerek ve yalnızca 7. madde tadilini içerecek şekilde revize edilmiştir.Kararın nihai hali aşağıda ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur:Şirketimiz Yönetim Kurulunca, 1) Şirketimizin mevcut 31.862.500 TL'lik çıkarılmış sermayesi içerinde -1.062.500 TL tutarındaki A Grubu nama yazılı paylarının 712.014 TL lik kısmının -1.062.500 TL tutarında B Grubu nama yazılı paylarının 712.014 TL'lik kısmının TTK 485. madde hükmü ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca C grubu hamiline paya çevrilmesine ve bu amaçla şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinin tadil edilmesine, 2) Esas sözleşme tadiline uygunluk alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, 3) İlgili maddenin yeni şeklinin gerekli izinler alınmaları kaydıyla, şirket genel kurulunda ortaklarımızın onayına sunulmasına, 4) Genel kurulca onay verilmesi halinde alınacak kararların Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. Maddesinin yedinci fıkrası uyarınca tescil ve ilanına, Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842415BIST