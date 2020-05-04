***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
04.05.2020 18:26
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.04.2020 tarihinde yayınlanan özel durum açıklamamızda belirtilen tadil metni, nev'i değiştirilmeyen paylar ve bu paylara tanınmış imtiyazlar ile diğer hakların hukuki geçerliliğini koruduğuna dair ibare eklenerek ve yalnızca 7. madde tadilini içerecek şekilde revize edilmiştir.
Kararın nihai hali aşağıda ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur:
Şirketimiz Yönetim Kurulunca, 1) Şirketimizin mevcut 31.862.500 TL'lik çıkarılmış sermayesi içerinde -1.062.500 TL tutarındaki A Grubu nama yazılı paylarının 712.014 TL lik kısmının -1.062.500 TL tutarında B Grubu nama yazılı paylarının 712.014 TL'lik kısmının TTK 485. madde hükmü ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca C grubu hamiline paya çevrilmesine ve bu amaçla şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinin tadil edilmesine, 2) Esas sözleşme tadiline uygunluk alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, 3) İlgili maddenin yeni şeklinin gerekli izinler alınmaları kaydıyla, şirket genel kurulunda ortaklarımızın onayına sunulmasına, 4) Genel kurulca onay verilmesi halinde alınacak kararların Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. Maddesinin yedinci fıkrası uyarınca tescil ve ilanına, Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842415
BIST
18:0598.842
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -2.267,87
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.306
18:057,0441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0355
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0521
En Düşük
6,9956
18:057,6825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0213
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7116
En Düşük
7,6562
18:05386,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,81
|Açılış
|: 386,32
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,69
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|13.731.375
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,09
|51.874.957
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|DOBUR
|8,69
|7.324.530
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|24.609.137
|% 10,00
|
|RAYSG
|6,48
|725.157
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.944.060
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.803.588
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|314.984
|% -10,00
|
|KENT
|251,70
|808.460
|% -9,98
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|GARAN
|8,17
|664.356.623
|% -2,04
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|THYAO
|10,53
|413.236.990
|% -1,50
|
|ASELS
|26,36
|408.193.072
|% -2,87
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|ODAS
|1,80
|269.704.867
|% 0,56
|
|BJKAS
|2,26
|293.784.033
|% 5,61
|
|KARSN
|1,82
|225.652.846
|% 9,64
|
|AVOD
|2,71
|309.230.775
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7234
|8,7671
|% -0,08
|
|Frank
|7,2597
|7,3034
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8679
|1,8772
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|4,85
|
|Altın Gr.
|386
|387
|2,99
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.532
|18,30
|
|Tam
|2.550
|2.594
|18,70
|
|Yarım
|1.237
|1.268
|9,20
|
|Çeyrek
|620
|634
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|14,81
|14,84
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,88
|26,88
|0,44
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2882, 37 kaybederek (% -2.43 ) 115, 878
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17:57PINSU
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 373 adet işlem
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17:55BRKSN
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 092, 866 adet işlem