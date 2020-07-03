***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.05.2020 - 10.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.05.2020 tarihinde yayınlanan özel durum açıklamamızda belirtilen,Şirketimizin mevcut 31.862.500 TL'lik çıkarılmış sermayesi içerinde 1.062.500 TL tutarındaki A Grubu nama yazılı paylarının 712.014 TL lik kısmının ve 1.062.500 TL tutarında B Grubu nama yazılı paylarının 712.014 TL'lik kısmının TTK 485. madde hükmü ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca C grubu hamiline yazılı paya çevrilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7.maddesinin tadiline ilişkin başvurumuzun,Süreç içerisinde ilgili ortaklarca yapılan değerlendirme sonucu varılan karar değişikliği neticesinde geri çekilmesine ve iptaline karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854473BIST