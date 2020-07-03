Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

03.07.2020 18:19
GÜNCEL HABERLER



***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2020 - 10.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

04.05.2020 tarihinde yayınlanan özel durum açıklamamızda belirtilen,
Şirketimizin mevcut 31.862.500 TL'lik çıkarılmış sermayesi içerinde 1.062.500 TL tutarındaki A Grubu nama yazılı paylarının 712.014 TL lik kısmının ve 1.062.500 TL tutarında B Grubu nama yazılı paylarının 712.014 TL'lik kısmının TTK 485. madde hükmü ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca C grubu hamiline yazılı paya çevrilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7.maddesinin tadiline ilişkin başvurumuzun,
Süreç içerisinde ilgili ortaklarca yapılan değerlendirme sonucu varılan karar değişikliği neticesinde geri çekilmesine ve iptaline karar verilmiştir. 
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854473


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:00115.748
Değişim :  -0,99% |  -1.159,30
Açılış :  117.316  
Önceki Kapanış :  116.908  
En Yüksek
117.391 En Düşük
115.312
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUTPO 38,84 46.605.348 % 9,97  
ULAS 5,64 9.907.055 % 9,94  
DOBUR 14,60 3.243.972 % 9,94  
MARKA 2,66 61.057.219 % 9,92  
BURCE 10,53 17.366.154 % 9,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5351 8,5779 % 0,18  
Frank 7,2375 7,2811 % 0,23  
Riyal 1,8255 1,8347 % 0,21  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 0,88  
Altın Gr. 392 392 0,59  
Cumhuriyet 2.537 2.558 4,00  
Tam 2.611 2.625 4,20  
Yarım 1.269 1.284 2,00  
Çeyrek 634 643 1,00  
Gümüş.Ons 18,04 18,08 0,11  
Gümüş Gr. 3,98 3,98 0,02  
B. Petrol 42,78 42,78 -0,36  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru