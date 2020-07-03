***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
03.07.2020 18:19
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2020 - 10.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.05.2020 tarihinde yayınlanan özel durum açıklamamızda belirtilen,
Şirketimizin mevcut 31.862.500 TL'lik çıkarılmış sermayesi içerinde 1.062.500 TL tutarındaki A Grubu nama yazılı paylarının 712.014 TL lik kısmının ve 1.062.500 TL tutarında B Grubu nama yazılı paylarının 712.014 TL'lik kısmının TTK 485. madde hükmü ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca C grubu hamiline yazılı paya çevrilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7.maddesinin tadiline ilişkin başvurumuzun,
Süreç içerisinde ilgili ortaklarca yapılan değerlendirme sonucu varılan karar değişikliği neticesinde geri çekilmesine ve iptaline karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854473
BIST
18:00115.748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -1.159,30
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
18:006,8678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
18:007,7253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0217
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
18:00391,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,56
|Açılış
|: 391,90
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|38,84
|46.605.348
|% 9,97
|
|ULAS
|5,64
|9.907.055
|% 9,94
|
|DOBUR
|14,60
|3.243.972
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|61.057.219
|% 9,92
|
|BURCE
|10,53
|17.366.154
|% 9,92
|
|CMBTN
|63,40
|27.316.134
|% -8,97
|
|KRDMB
|3,41
|70.817.123
|% -6,06
|
|CMENT
|25,00
|13.110.853
|% -5,94
|
|AKMGY
|36,14
|5.171.587
|% -5,39
|
|KRDMA
|4,80
|32.965.760
|% -4,76
|
|THYAO
|11,92
|1.085.659.718
|% -2,77
|
|GARAN
|8,22
|902.511.964
|% -1,67
|
|KARSN
|3,44
|862.787.334
|% 4,24
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|SKBNK
|1,60
|738.753.110
|% 6,67
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,04
|752.624.910
|% -1,45
|
|IEYHO
|1,04
|384.376.322
|% 1,96
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5351
|8,5779
|% 0,18
|
|Frank
|7,2375
|7,2811
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8255
|1,8347
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|0,88
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,59
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.558
|4,00
|
|Tam
|2.611
|2.625
|4,20
|
|Yarım
|1.269
|1.284
|2,00
|
|Çeyrek
|634
|643
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,78
|42,78
|-0,36
|
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