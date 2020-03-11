***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.02.2020AçıklamalarŞirketimizin halka açılma kapsamında sermayesinde meydana gelen artışa ilişkin olarak, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinde değişiklik yapılmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin tadil metni İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 27/05/2008 02/06/2008 70747 09/10/2008 15/10/2008 71683 11/02/2010 17/02/2010 75033,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14 26/03/2015 01/04/2015 87917,10,11,12,16 11/04/2016 15/04/2016 90557 31/03/2017 06/04/2017 93001,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 27/10/2017 03/11/2017 94447 30/03/2018 05/04/2018 955210 06/06/2018 12/06/2018 95986 08/06/2018 14/06/2018 96006 01/11/2018 07/11/2018 969710 01/02/2019 07/02/2019 9762http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827229BIST