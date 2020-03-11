***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme
11.03.2020 19:06
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2020
Açıklamalar
Şirketimizin halka açılma kapsamında sermayesinde meydana gelen artışa ilişkin olarak, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinde değişiklik yapılmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin tadil metni İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 27/05/2008 02/06/2008 7074
7 09/10/2008 15/10/2008 7168
3 11/02/2010 17/02/2010 7503
3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14 26/03/2015 01/04/2015 8791
7,10,11,12,16 11/04/2016 15/04/2016 9055
7 31/03/2017 06/04/2017 9300
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 27/10/2017 03/11/2017 9444
7 30/03/2018 05/04/2018 9552
10 06/06/2018 12/06/2018 9598
6 08/06/2018 14/06/2018 9600
6 01/11/2018 07/11/2018 9697
10 01/02/2019 07/02/2019 9762
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827229
BIST