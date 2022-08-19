***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
19.08.2022 18:44
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait faaliyet raporumuz ekte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057274
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,19
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
18:0518,1200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0410
|Açılış
|: 18,1880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1200
En Düşük
18,0302
18:0518,1998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0612
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1616
18:051.018,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,46
|Açılış
|: 1.018,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.024,18
En Düşük
1.016,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|50,60
|81.992.082
|% 10,00
|
|HKTM
|13,31
|1.386.103
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|69.557.555
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|28.576.059
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,28
|1.710.997
|% 9,95
|
|GZNMI
|41,28
|450.794.757
|% -9,99
|
|ALCTL
|31,26
|94.380.712
|% -9,97
|
|DENGE
|2,23
|70.359.995
|% -8,23
|
|DOKTA
|32,16
|16.676.797
|% -6,73
|
|LKMNH
|17,26
|37.692.034
|% -6,25
|
|THYAO
|68,50
|5.469.426.767
|% -1,65
|
|PETKM
|11,60
|4.801.980.959
|% 4,88
|
|SISE
|25,72
|3.884.112.642
|% 0,86
|
|EREGL
|29,72
|3.023.145.791
|% 0,81
|
|TUPRS
|326,90
|2.998.227.595
|% -0,64
|
|EKGYO
|3,66
|2.276.943.258
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,67
|2.600.782.169
|% -4,06
|
|PETKM
|11,60
|4.801.980.959
|% 4,88
|
|ALBRK
|2,02
|711.093.827
|% 3,06
|
|DOHOL
|4,96
|1.499.582.953
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1065
|18,1081
|% 0,16
|
|Euro
|18,1622
|18,1923
|% -0,38
|
|Sterlin
|21,3243
|21,4312
|% -0,79
|
|Frank
|18,8026
|18,9158
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8050
|4,8291
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-35,00
|
|Tam
|6.831
|6.912
|-25,00
|
|Yarım
|3.328
|3.379
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.689
|-6,00
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,20
|
Seans Raporu
18:05
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