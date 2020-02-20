***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 1.472.000 277.659 416.513 1.285.111 5.472.538 18.923.821 18.923.821Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-66.724 -66.724 -66.724Düzeltmelerden Sonraki Tutar10.000.000 1.472.000 277.659 416.513 1.218.387 5.472.538 18.857.097 18.857.097Transferler237.375 5.235.163 -5.472.538Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-65.405 6.068.718 6.003.313 6.003.313Dönem Karı (Zararı)6.068.718 6.068.718 6.068.718Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-65.405 -65.405 -65.405Sermaye Arttırımı11.250.000 -1.472.000 -7.028.000 2.750.000 2.750.000Dönem Sonu Bakiyeler21.250.000 212.254 653.888 -574.450 6.068.718 27.610.410 27.610.410Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.250.000 212.254 653.888 -574.450 6.068.718 27.610.410 27.610.410Transferler368.990 5.699.728 -6.068.718Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-139.318 7.822.582 7.683.264 7.683.264Dönem Karı (Zararı)7.822.582 7.822.582 7.822.582Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-139.318 -139.318 -139.318Sermaye Arttırımı10.612.500 10.612.500 10.612.500Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15.791.850 15.791.850 15.791.850Dönem Sonu Bakiyeler31.862.500 15.791.850 72.936 1.022.878 5.125.278 7.822.582 61.698.024 61.698.024Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.661.237 8.546.586Dönem Karı (Zararı)7.822.582 6.068.718Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.822.582 6.068.718Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.208.768 8.533.876Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 9.706.126 5.366.235Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10-28 1.143.214 667.296Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 994.834 667.296Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 148.380 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30 565.657 229.562Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 580.657 137.785Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 -15.000 24.000Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 67.777Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler35-38-39 1.341.449 1.827.643Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler38 -859.593 -312.508Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler39 2.132.449 2.140.151Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri35 68.593 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler41 139.318 65.405Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler41 139.318 65.405Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 -63.972 377.735Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler376.976 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.370.113 -6.056.008Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-10 -2.276.427 -5.042.598İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.122.266 -843.674İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -1.154.161 -4.198.924Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-13 -69.239 -169.032İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -42.591 -230.734İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13 -26.648 61.702Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler11 -1.740.278 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)11 -1.740.278 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler16 151.840 -1.178.989Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)18 -122.214 540.785Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-10 760.817 951.343İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 760.817 951.343Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -114.146 -458.197Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler11 265.046 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)11 265.046 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-13 -225.943 185.464İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 -19.234İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13 -225.943 204.698Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)19 -8.245 43.743Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 -919.851İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22-23 8.676 -8.676Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22 8.676 -8.676Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.661.237 8.546.586YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-31.192.801 -13.094.046Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-13.940.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları27-28 -17.252.801 -13.094.046Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları27 -133.826 -252.867Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları28 -17.118.975 -12.841.179FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.420.046 4.877.232Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.728.948 2.750.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.728.948 2.750.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 10.926.075 4.447.815Kredilerden Nakit Girişleri9 10.926.075 4.447.815Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -19.816.859 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -19.816.859 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.277.243 0Ödenen Faiz39 -2.132.449 -2.118.205Alınan Faiz38 859.593 305.750Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -374.501Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)131.981 -133.627YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.888.482 329.772NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.888.482 329.772DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 1.739.834 1.410.062DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 4.628.316 1.739.834Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 4.628.316 1.739.834Ticari Alacaklar6-10 11.763.209 9.486.782İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.864.897 1.742.631İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 8.898.312 7.744.151Diğer Alacaklar6-13 466.588 407.305İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 417.144 374.553İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 49.444 32.752Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar11 2.632.970 892.692Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları11 2.632.970 892.692Stoklar16 1.029.092 1.180.932Peşin Ödenmiş Giderler6-18 905.553 783.339İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 221.414 137.573İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 684.139 645.766Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 7.594 0Diğer Dönen Varlıklar22 0 8.676İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 0 8.676ARA TOPLAM21.433.322 14.499.560TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.433.322 14.499.560DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar13 27.338 17.382İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 27.338 17.382Maddi Duran Varlıklar27 602.101 637.800Taşıtlar27 217.293 246.348Mobilya ve Demirbaşlar27 366.744 351.759Özel Maliyetler27 18.064 39.693Kullanım Hakkı Varlıkları29 2.272.510 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar28 48.731.122 28.533.484Şerefiye28 10.294.528 0Bilgisayar Yazılımları28 18.024 14.174Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri28 38.417.489 28.517.847Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar28 1.081 1.463Ertelenmiş Vergi Varlığı42 342.147 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR51.975.218 29.188.666TOPLAM VARLIKLAR73.408.540 43.688.226KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 250.000 6.704.633İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 250.000 6.704.633Banka Kredileri9 250.000 6.704.633Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 2.011.489 1.648.670İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 2.011.489 1.648.670Banka Kredileri9 1.193.121 1.648.670Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 818.368 0Diğer Finansal Yükümlülükler9 51.805 187.929Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler9 51.805 187.929Ticari Borçlar2.812.484 2.051.667İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 2.812.484 2.051.667Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.101.571 1.215.717Diğer Borçlar13 151.765 377.708İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 151.765 377.708Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler11 440.519 175.473Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 440.519 175.473Devlet Teşvik ve Yardımları19 107.035 67.322Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 18.846 136.830Kısa Vadeli Karşılıklar30 594.948 459.472Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar30 585.948 435.472Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar30 9.000 24.000ARA TOPLAM7.540.462 13.025.421TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.540.462 13.025.421UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.630.419 1.843.198İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 2.630.419 1.843.198Banka Kredileri9 799.301 1.843.198Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 1.831.118 0Devlet Teşvik ve Yardımları19 371.435 419.393Uzun Vadeli Karşılıklar30 1.168.200 738.019Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 1.168.200 738.019Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü42 0 51.785TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.170.054 3.052.395TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.710.516 16.077.816ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31 61.698.024 27.610.410Ödenmiş Sermaye31 31.862.500 21.250.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)31 15.791.850 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31 72.936 212.254Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31 72.936 212.254Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31 72.936 212.254Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31 1.022.878 653.888Yasal Yedekler31 1.022.878 653.888Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları31 5.125.278 -574.450Net Dönem Karı veya Zararı7.822.582 6.068.718TOPLAM ÖZKAYNAKLAR61.698.024 27.610.410TOPLAM KAYNAKLAR73.408.540 43.688.226Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat32 27.103.878 23.779.843Satışların Maliyeti32 -7.997.704 -5.460.842TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.106.174 18.319.001BRÜT KAR (ZARAR)19.106.174 18.319.001Genel Yönetim Giderleri33 -2.348.774 -1.713.050Pazarlama Giderleri33 -367.206 -657.910Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -7.657.643 -6.465.522Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler35 2.302.663 2.623.286Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler35 -2.041.586 -3.457.208ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.993.628 8.648.597Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler36 37.838 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.031.466 8.648.597Finansman Gelirleri38 859.593 312.508Finansman Giderleri39 -2.132.449 -2.140.151SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.758.610 6.820.954Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri63.972 -752.236Dönem Vergi (Gideri) Geliri42 -133.428 -511.331Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri42 197.400 -240.905SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.822.582 6.068.718DÖNEM KARI (ZARARI)7.822.582 6.068.718Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.822.582 6.068.718Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 43 0,25000000 0,29000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar41 -139.318 -65.405Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41 -139.318 -65.405Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-139.318 -65.405TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.683.264 6.003.313Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.683.264 6.003.313http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820582BIST