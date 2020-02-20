***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor
20.02.2020 18:49
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.472.000 277.659 416.513 1.285.111 5.472.538 18.923.821 18.923.821
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-66.724 -66.724 -66.724
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.000.000 1.472.000 277.659 416.513 1.218.387 5.472.538 18.857.097 18.857.097
Transferler
237.375 5.235.163 -5.472.538
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.405 6.068.718 6.003.313 6.003.313
Dönem Karı (Zararı)
6.068.718 6.068.718 6.068.718
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.405 -65.405 -65.405
Sermaye Arttırımı
11.250.000 -1.472.000 -7.028.000 2.750.000 2.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
21.250.000 212.254 653.888 -574.450 6.068.718 27.610.410 27.610.410
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21.250.000 212.254 653.888 -574.450 6.068.718 27.610.410 27.610.410
Transferler
368.990 5.699.728 -6.068.718
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.318 7.822.582 7.683.264 7.683.264
Dönem Karı (Zararı)
7.822.582 7.822.582 7.822.582
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.318 -139.318 -139.318
Sermaye Arttırımı
10.612.500 10.612.500 10.612.500
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15.791.850 15.791.850 15.791.850
Dönem Sonu Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 72.936 1.022.878 5.125.278 7.822.582 61.698.024 61.698.024
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.661.237 8.546.586
Dönem Karı (Zararı)
7.822.582 6.068.718
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.822.582 6.068.718
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.208.768 8.533.876
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 9.706.126 5.366.235
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-28 1.143.214 667.296
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 994.834 667.296
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 148.380 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30 565.657 229.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 580.657 137.785
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 -15.000 24.000
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 67.777
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35-38-39 1.341.449 1.827.643
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
38 -859.593 -312.508
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39 2.132.449 2.140.151
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
35 68.593 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
41 139.318 65.405
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
41 139.318 65.405
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -63.972 377.735
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
376.976 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.370.113 -6.056.008
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 -2.276.427 -5.042.598
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.122.266 -843.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.154.161 -4.198.924
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-13 -69.239 -169.032
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -42.591 -230.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 -26.648 61.702
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.740.278 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
11 -1.740.278 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 151.840 -1.178.989
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 -122.214 540.785
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 760.817 951.343
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 760.817 951.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -114.146 -458.197
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
11 265.046 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
11 265.046 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-13 -225.943 185.464
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -19.234
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -225.943 204.698
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
19 -8.245 43.743
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 -919.851
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22-23 8.676 -8.676
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 8.676 -8.676
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.661.237 8.546.586
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.192.801 -13.094.046
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-13.940.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27-28 -17.252.801 -13.094.046
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -133.826 -252.867
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
28 -17.118.975 -12.841.179
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.420.046 4.877.232
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.728.948 2.750.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.728.948 2.750.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 10.926.075 4.447.815
Kredilerden Nakit Girişleri
9 10.926.075 4.447.815
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -19.816.859 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -19.816.859 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.277.243 0
Ödenen Faiz
39 -2.132.449 -2.118.205
Alınan Faiz
38 859.593 305.750
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -374.501
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
131.981 -133.627
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.888.482 329.772
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.888.482 329.772
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.739.834 1.410.062
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 4.628.316 1.739.834
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.628.316 1.739.834
Ticari Alacaklar
6-10 11.763.209 9.486.782
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.864.897 1.742.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 8.898.312 7.744.151
Diğer Alacaklar
6-13 466.588 407.305
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 417.144 374.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 49.444 32.752
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
11 2.632.970 892.692
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
11 2.632.970 892.692
Stoklar
16 1.029.092 1.180.932
Peşin Ödenmiş Giderler
6-18 905.553 783.339
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 221.414 137.573
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 684.139 645.766
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 7.594 0
Diğer Dönen Varlıklar
22 0 8.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 0 8.676
ARA TOPLAM
21.433.322 14.499.560
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.433.322 14.499.560
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
13 27.338 17.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 27.338 17.382
Maddi Duran Varlıklar
27 602.101 637.800
Taşıtlar
27 217.293 246.348
Mobilya ve Demirbaşlar
27 366.744 351.759
Özel Maliyetler
27 18.064 39.693
Kullanım Hakkı Varlıkları
29 2.272.510 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28 48.731.122 28.533.484
Şerefiye
28 10.294.528 0
Bilgisayar Yazılımları
28 18.024 14.174
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
28 38.417.489 28.517.847
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28 1.081 1.463
Ertelenmiş Vergi Varlığı
42 342.147 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
51.975.218 29.188.666
TOPLAM VARLIKLAR
73.408.540 43.688.226
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 250.000 6.704.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 250.000 6.704.633
Banka Kredileri
9 250.000 6.704.633
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 2.011.489 1.648.670
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 2.011.489 1.648.670
Banka Kredileri
9 1.193.121 1.648.670
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 818.368 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 51.805 187.929
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
9 51.805 187.929
Ticari Borçlar
2.812.484 2.051.667
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.812.484 2.051.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.101.571 1.215.717
Diğer Borçlar
13 151.765 377.708
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 151.765 377.708
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 440.519 175.473
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 440.519 175.473
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 107.035 67.322
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 18.846 136.830
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 594.948 459.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 585.948 435.472
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 9.000 24.000
ARA TOPLAM
7.540.462 13.025.421
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.540.462 13.025.421
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.630.419 1.843.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.630.419 1.843.198
Banka Kredileri
9 799.301 1.843.198
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.831.118 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 371.435 419.393
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 1.168.200 738.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 1.168.200 738.019
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
42 0 51.785
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.170.054 3.052.395
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.710.516 16.077.816
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31 61.698.024 27.610.410
Ödenmiş Sermaye
31 31.862.500 21.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
31 15.791.850 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 72.936 212.254
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 72.936 212.254
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 72.936 212.254
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31 1.022.878 653.888
Yasal Yedekler
31 1.022.878 653.888
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31 5.125.278 -574.450
Net Dönem Karı veya Zararı
7.822.582 6.068.718
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.698.024 27.610.410
TOPLAM KAYNAKLAR
73.408.540 43.688.226
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
32 27.103.878 23.779.843
Satışların Maliyeti
32 -7.997.704 -5.460.842
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.106.174 18.319.001
BRÜT KAR (ZARAR)
19.106.174 18.319.001
Genel Yönetim Giderleri
33 -2.348.774 -1.713.050
Pazarlama Giderleri
33 -367.206 -657.910
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -7.657.643 -6.465.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 2.302.663 2.623.286
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -2.041.586 -3.457.208
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.993.628 8.648.597
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36 37.838 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.031.466 8.648.597
Finansman Gelirleri
38 859.593 312.508
Finansman Giderleri
39 -2.132.449 -2.140.151
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.758.610 6.820.954
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
63.972 -752.236
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
42 -133.428 -511.331
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42 197.400 -240.905
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.822.582 6.068.718
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.822.582 6.068.718
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.822.582 6.068.718
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 43 0,25000000 0,29000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
41 -139.318 -65.405
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41 -139.318 -65.405
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-139.318 -65.405
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.683.264 6.003.313
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.683.264 6.003.313
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820582
BIST