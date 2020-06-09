***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.250.000 0 212.254 653.888 -574.450 6.068.718 27.610.410 27.610.410Transferler0 0 0 303.436 5.765.282 -6.068.718 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 150.177 0 0 1.002.799 1.152.976 1.152.976Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 1.002.799 1.002.799 1.002.799Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 150.177 0 0 0 150.177 150.177Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler21.250.000 0 362.431 957.324 5.190.832 1.002.799 28.763.386 28.763.386Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.862.500 15.791.850 72.936 1.022.878 5.125.278 7.822.582 61.698.024 61.698.024Transferler0 0 0 381.099 7.441.483 -7.822.582 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 279.482 0 0 1.393.794 1.673.276 1.673.276Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 1.393.794 1.393.794 1.393.794Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 279.482 0 0 0 279.482 279.482Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler31.862.500 15.791.850 352.418 1.403.977 12.566.761 1.393.794 63.371.300 63.371.300Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.348.248 2.694.777Dönem Karı (Zararı)1.393.794 1.002.799Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.393.794 1.002.799Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.325.861 2.800.630Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 2.992.715 1.931.371Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6 976.299 436.844Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 976.299 436.844Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler79.024 -57.617Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler79.024 -57.617Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16-17 151.414 619.556Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -74.822 -94.022Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 226.236 713.578Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-279.482 -150.177Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-279.482 -150.177Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-788.781 20.653Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler194.672 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-371.407 -1.108.652Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3-6 1.675.189 1.111.018İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 2.864.897 -1.243.776İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.189.708 2.354.794Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.395 -49.639İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-18.990 -19.435İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.405 -30.204Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler7 -1.337.761 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)7 -1.337.761 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler494.874 -646.065Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)163.630 -194.749Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-6 -1.396.051 -876.831İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 64.244 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -1.460.295 -876.831Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8 388.932 138.717Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler7 -95.007 -14.743Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)7 -95.007 -14.743Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-67.217 -295.016İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-67.217 -295.016Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-64.221 -40.393Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 499İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-108.380 -241.450Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-108.380 -241.450Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.348.248 2.694.777YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.941.250 -3.294.073Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-10 168.317 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 168.317 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -5.109.567 -3.294.073Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 -27.150Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -5.109.567 -3.266.923FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI972.848 -929.612Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 2.354.049 4.625.795Kredilerden Nakit Girişleri5 2.354.049 4.625.795Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -782.411 -4.905.369Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -782.411 -4.905.369Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -526.874 0Ödenen Faiz17 -226.236 -693.596Alınan Faiz16 74.822 94.022Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)79.498 -50.464YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)379.846 -1.528.908NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)379.846 -1.528.908DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.628.316 1.739.834DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.008.162 210.926Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.008.162 4.628.316Ticari Alacaklar3-6 10.088.020 11.763.209İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 0 2.864.897İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 10.088.020 8.898.312Diğer Alacaklar493.172 466.588İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar436.134 417.144İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar57.038 49.444Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar7 3.970.731 2.632.970Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları7 3.970.731 2.632.970Stoklar534.218 1.029.092Peşin Ödenmiş Giderler741.923 905.553İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler45.265 221.414İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler696.658 684.139Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar5.555 7.594Diğer Dönen Varlıklar108.380 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar108.380 0ARA TOPLAM20.950.161 21.433.322TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.950.161 21.433.322DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar26.149 27.338İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar26.149 27.338Maddi Duran Varlıklar9 461.570 602.101Taşıtlar9 122.113 217.293Mobilya ve Demirbaşlar9 324.093 366.744Özel Maliyetler9 15.364 18.064Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.719.170 2.272.510Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 50.946.956 48.731.122Şerefiye10 10.294.528 10.294.528Bilgisayar Yazılımları10 16.014 18.024Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri10 40.635.428 38.417.489Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 986 1.081Ertelenmiş Vergi Varlığı1.057.313 342.147TOPLAM DURAN VARLIKLAR54.211.158 51.975.218TOPLAM VARLIKLAR75.161.319 73.408.540KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 250.000 250.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 250.000 250.000Banka Kredileri5 250.000 250.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 1.497.266 2.011.489İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.497.266 2.011.489Banka Kredileri5 1.136.896 1.193.121Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 360.370 818.368Diğer Finansal Yükümlülükler5 53.123 51.805Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler5 53.123 51.805Ticari Borçlar3-6 1.416.433 2.812.484İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 64.244 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.352.189 2.812.484Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 1.490.503 1.101.571Diğer Borçlar84.548 151.765İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar84.548 151.765Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler345.512 440.519Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri345.512 440.519Devlet Teşvik ve Yardımları107.035 107.035Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 18.846Kısa Vadeli Karşılıklar598.668 594.948Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar589.668 585.948Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9.000 9.000ARA TOPLAM5.843.088 7.540.462TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.843.088 7.540.462UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.396.213 2.630.419İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.396.213 2.630.419Banka Kredileri2.465.765 799.301Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.930.448 1.831.118Devlet Teşvik ve Yardımları307.214 371.435Uzun Vadeli Karşılıklar1.243.504 1.168.200Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.243.504 1.168.200TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.946.931 4.170.054TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.790.019 11.710.516ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12 63.371.300 61.698.024Ödenmiş Sermaye12 31.862.500 31.862.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 15.791.850 15.791.850Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 352.418 72.936Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)352.418 72.936Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)352.418 72.936Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 1.403.977 1.022.878Yasal Yedekler1.403.977 1.022.878Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 12.566.761 5.125.278Net Dönem Karı veya Zararı12 1.393.794 7.822.582TOPLAM ÖZKAYNAKLAR63.371.300 61.698.024TOPLAM KAYNAKLAR75.161.319 73.408.540Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 6.134.236 4.586.006Satışların Maliyeti13 -2.345.412 -2.313.971TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.788.824 2.272.035BRÜT KAR (ZARAR)3.788.824 2.272.035Genel Yönetim Giderleri14 -1.004.491 -402.539Pazarlama Giderleri14 -88.779 -115.367Araştırma ve Geliştirme Giderleri14 -2.396.865 -553.752Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 778.569 882.981Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -401.474 -440.350ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)675.784 1.643.008Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler80.643 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)756.427 1.643.008Finansman Gelirleri16 74.822 94.022Finansman Giderleri17 -226.236 -713.578SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)605.013 1.023.452Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri788.781 -20.653Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri788.781 -20.653SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.393.794 1.002.799DÖNEM KARI (ZARARI)1.393.794 1.002.799Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.393.794 1.002.799Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,04000000 0,05000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18 279.482 150.177Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)279.482 150.177Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)279.482 150.177TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.673.276 1.152.976Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.673.276 1.152.976http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850259BIST