***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor
09.06.2020 18:32
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21.250.000 0 212.254 653.888 -574.450 6.068.718 27.610.410 27.610.410
Transferler
0 0 0 303.436 5.765.282 -6.068.718 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 150.177 0 0 1.002.799 1.152.976 1.152.976
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 1.002.799 1.002.799 1.002.799
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 150.177 0 0 0 150.177 150.177
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.250.000 0 362.431 957.324 5.190.832 1.002.799 28.763.386 28.763.386
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 72.936 1.022.878 5.125.278 7.822.582 61.698.024 61.698.024
Transferler
0 0 0 381.099 7.441.483 -7.822.582 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 279.482 0 0 1.393.794 1.673.276 1.673.276
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 1.393.794 1.393.794 1.393.794
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 279.482 0 0 0 279.482 279.482
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 352.418 1.403.977 12.566.761 1.393.794 63.371.300 63.371.300
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.348.248 2.694.777
Dönem Karı (Zararı)
1.393.794 1.002.799
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.393.794 1.002.799
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.325.861 2.800.630
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 2.992.715 1.931.371
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 976.299 436.844
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 976.299 436.844
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
79.024 -57.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
79.024 -57.617
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 151.414 619.556
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -74.822 -94.022
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 226.236 713.578
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-279.482 -150.177
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-279.482 -150.177
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-788.781 20.653
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
194.672 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-371.407 -1.108.652
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-6 1.675.189 1.111.018
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 2.864.897 -1.243.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.189.708 2.354.794
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.395 -49.639
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.990 -19.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.405 -30.204
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.337.761 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
7 -1.337.761 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
494.874 -646.065
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
163.630 -194.749
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-6 -1.396.051 -876.831
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 64.244 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.460.295 -876.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 388.932 138.717
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
7 -95.007 -14.743
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
7 -95.007 -14.743
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.217 -295.016
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-67.217 -295.016
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-64.221 -40.393
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 499
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-108.380 -241.450
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-108.380 -241.450
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.348.248 2.694.777
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.941.250 -3.294.073
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 168.317 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 168.317 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -5.109.567 -3.294.073
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -27.150
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -5.109.567 -3.266.923
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
972.848 -929.612
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 2.354.049 4.625.795
Kredilerden Nakit Girişleri
5 2.354.049 4.625.795
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -782.411 -4.905.369
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -782.411 -4.905.369
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -526.874 0
Ödenen Faiz
17 -226.236 -693.596
Alınan Faiz
16 74.822 94.022
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
79.498 -50.464
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
379.846 -1.528.908
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
379.846 -1.528.908
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.628.316 1.739.834
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.008.162 210.926
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.008.162 4.628.316
Ticari Alacaklar
3-6 10.088.020 11.763.209
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 0 2.864.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 10.088.020 8.898.312
Diğer Alacaklar
493.172 466.588
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
436.134 417.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
57.038 49.444
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
7 3.970.731 2.632.970
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
7 3.970.731 2.632.970
Stoklar
534.218 1.029.092
Peşin Ödenmiş Giderler
741.923 905.553
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
45.265 221.414
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
696.658 684.139
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.555 7.594
Diğer Dönen Varlıklar
108.380 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
108.380 0
ARA TOPLAM
20.950.161 21.433.322
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.950.161 21.433.322
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
26.149 27.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.149 27.338
Maddi Duran Varlıklar
9 461.570 602.101
Taşıtlar
9 122.113 217.293
Mobilya ve Demirbaşlar
9 324.093 366.744
Özel Maliyetler
9 15.364 18.064
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.719.170 2.272.510
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 50.946.956 48.731.122
Şerefiye
10 10.294.528 10.294.528
Bilgisayar Yazılımları
10 16.014 18.024
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
10 40.635.428 38.417.489
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 986 1.081
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.057.313 342.147
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.211.158 51.975.218
TOPLAM VARLIKLAR
75.161.319 73.408.540
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 250.000 250.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 250.000 250.000
Banka Kredileri
5 250.000 250.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.497.266 2.011.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.497.266 2.011.489
Banka Kredileri
5 1.136.896 1.193.121
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 360.370 818.368
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 53.123 51.805
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5 53.123 51.805
Ticari Borçlar
3-6 1.416.433 2.812.484
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 64.244 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.352.189 2.812.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 1.490.503 1.101.571
Diğer Borçlar
84.548 151.765
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
84.548 151.765
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
345.512 440.519
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
345.512 440.519
Devlet Teşvik ve Yardımları
107.035 107.035
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 18.846
Kısa Vadeli Karşılıklar
598.668 594.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
589.668 585.948
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.000 9.000
ARA TOPLAM
5.843.088 7.540.462
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.843.088 7.540.462
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.396.213 2.630.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.396.213 2.630.419
Banka Kredileri
2.465.765 799.301
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.930.448 1.831.118
Devlet Teşvik ve Yardımları
307.214 371.435
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.243.504 1.168.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.243.504 1.168.200
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.946.931 4.170.054
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.790.019 11.710.516
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12 63.371.300 61.698.024
Ödenmiş Sermaye
12 31.862.500 31.862.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 15.791.850 15.791.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 352.418 72.936
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
352.418 72.936
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
352.418 72.936
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.403.977 1.022.878
Yasal Yedekler
1.403.977 1.022.878
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 12.566.761 5.125.278
Net Dönem Karı veya Zararı
12 1.393.794 7.822.582
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
63.371.300 61.698.024
TOPLAM KAYNAKLAR
75.161.319 73.408.540
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 6.134.236 4.586.006
Satışların Maliyeti
13 -2.345.412 -2.313.971
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.788.824 2.272.035
BRÜT KAR (ZARAR)
3.788.824 2.272.035
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.004.491 -402.539
Pazarlama Giderleri
14 -88.779 -115.367
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 -2.396.865 -553.752
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 778.569 882.981
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -401.474 -440.350
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
675.784 1.643.008
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
80.643 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
756.427 1.643.008
Finansman Gelirleri
16 74.822 94.022
Finansman Giderleri
17 -226.236 -713.578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
605.013 1.023.452
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
788.781 -20.653
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
788.781 -20.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.393.794 1.002.799
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.393.794 1.002.799
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.393.794 1.002.799
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 0,04000000 0,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18 279.482 150.177
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
279.482 150.177
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
279.482 150.177
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.673.276 1.152.976
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.673.276 1.152.976
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850259
BIST