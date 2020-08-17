***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.250.000 0 212.254 653.888 -574.450 6.068.718 27.610.410 27.610.410Transferler0 0 0 303.436 5.765.282 -6.068.718 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -145.366 0 0 2.278.998 2.133.632 2.133.632Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 2.278.998 2.278.998 2.278.998Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -145.366 0 0 0 -145.366 -145.366Sermaye Arttırımı9.750.000 0 0 0 0 0 9.750.000 9.750.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 13.971.975 0 0 0 0 13.971.975 13.971.975Dönem Sonu Bakiyeler31.000.000 13.971.975 66.888 957.324 5.190.832 2.278.998 53.466.017 53.466.017Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.862.500 15.791.850 72.936 1.022.878 5.125.278 7.822.582 61.698.024 61.698.024Transferler0 0 0 381.099 7.441.483 -7.822.582 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 264.953 0 0 1.615.906 1.880.859 1.880.859Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 1.615.906 1.615.906 1.615.906Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 264.953 0 0 0 264.953 264.953Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler31.862.500 15.791.850 337.889 1.403.977 12.566.761 1.615.906 63.578.883 63.578.883Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.205.788 6.556.279Dönem Karı (Zararı)1.615.906 2.278.998Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.615.906 2.278.998Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.315.805 5.891.349Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 5.505.423 4.077.518Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6 933.521 416.643Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 933.521 416.643Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler274.525 417.604Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler274.525 417.604Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16-17 429.933 1.134.962Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -110.263 -310.153Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 540.196 1.445.115Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-264.953 145.366Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-264.953 145.366Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-454.817 -149.890Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-107.827 -150.854İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-725.923 -1.614.068Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3-6 1.378.783 2.397.978İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 2.848.882 -867.699İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.470.099 3.265.677Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-139.334 -32.325İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-136.504 1.105İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.830 -33.430Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler7 -306.254 -1.522.362Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)7 -306.254 -1.522.362Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.485.010 -987.999Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)175.784 228.559Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-6 149.570 -1.512.740İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 149.570 -1.512.740Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8 -454.802 -164.175Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler7 523.424 557.019Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)7 523.424 557.019Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-105.147 -329.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-105.147 -329.000Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-128.442 -45.381İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-334.495 -203.642Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-334.495 -203.642Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.205.788 6.556.279YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.393.764 -6.867.691Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-10 286.960 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 286.960 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -7.680.724 -6.867.691Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -71.255 -111.841Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -7.609.469 -6.755.850FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI942.276 13.983.559Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 23.721.975Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 23.721.975Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 3.963.084 8.401.727Kredilerden Nakit Girişleri5 3.963.084 8.401.727Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.411.379 -16.943.312Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.411.379 -16.943.312Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -823.875 -217.500Ödenen Faiz17 -540.196 -1.437.079Alınan Faiz16 110.263 310.153Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-355.621 147.595YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)754.300 13.672.147NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)754.300 13.672.147DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.628.316 1.739.834DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.382.616 15.411.981Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.382.616 4.628.316Ticari Alacaklar3-6 10.384.426 11.763.209İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 16.015 2.864.897İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 10.368.411 8.898.312Diğer Alacaklar610.686 466.588İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar553.648 417.144İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar57.038 49.444Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar7 2.939.224 2.632.970Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları7 2.939.224 2.632.970Stoklar2.514.102 1.029.092Peşin Ödenmiş Giderler729.769 905.553İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler79.296 221.414İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler650.473 684.139Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14.921 7.594Diğer Dönen Varlıklar334.495 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar334.495 0ARA TOPLAM22.910.239 21.433.322TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.910.239 21.433.322DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar22.574 27.338İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22.574 27.338Maddi Duran Varlıklar9 364.473 602.101Taşıtlar9 0 217.293Mobilya ve Demirbaşlar9 351.809 366.744Özel Maliyetler9 12.664 18.064Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.619.727 2.272.510Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 51.558.542 48.731.122Şerefiye10 10.294.528 10.294.528Bilgisayar Yazılımları10 20.481 18.024Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri10 41.242.643 38.417.489Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 890 1.081Ertelenmiş Vergi Varlığı731.338 342.147TOPLAM DURAN VARLIKLAR54.296.654 51.975.218TOPLAM VARLIKLAR77.206.893 73.408.540KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 250.000 250.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 250.000 250.000Banka Kredileri5 250.000 250.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 2.892.712 2.011.489İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 2.892.712 2.011.489Banka Kredileri5 1.585.195 1.193.121Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.307.517 818.368Diğer Finansal Yükümlülükler5 14.792 51.805Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler5 14.792 51.805Ticari Borçlar3-6 2.962.054 2.812.484İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 2.962.054 2.812.484Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 646.769 1.101.571Diğer Borçlar46.618 151.765İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar46.618 151.765Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler7 963.943 440.519Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri7 963.943 440.519Devlet Teşvik ve Yardımları107.035 107.035Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 18.846Kısa Vadeli Karşılıklar732.757 594.948Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar723.757 585.948Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9.000 9.000ARA TOPLAM8.616.680 7.540.462TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.616.680 7.540.462UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 3.454.317 2.630.419İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 3.454.317 2.630.419Banka Kredileri5 2.872.958 799.301Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 581.359 1.831.118Devlet Teşvik ve Yardımları242.993 371.435Uzun Vadeli Karşılıklar1.304.916 1.168.200Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.304.916 1.168.200Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü42 9.104 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.011.330 4.170.054TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.628.010 11.710.516ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12 63.578.883 61.698.024Ödenmiş Sermaye12 31.862.500 31.862.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 15.791.850 15.791.850Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 337.889 72.936Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)337.889 72.936Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)337.889 72.936Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 1.403.977 1.022.878Yasal Yedekler1.403.977 1.022.878Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 12.566.761 5.125.278Net Dönem Karı veya Zararı12 1.615.906 7.822.582TOPLAM ÖZKAYNAKLAR63.578.883 61.698.024TOPLAM KAYNAKLAR77.206.893 73.408.540Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 10.869.811 10.325.234 4.735.575 5.739.228Satışların Maliyeti13 -4.518.397 -4.405.108 -2.172.985 -2.091.137TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.351.414 5.920.126 2.562.590 3.648.091BRÜT KAR (ZARAR)6.351.414 5.920.126 2.562.590 3.648.091Genel Yönetim Giderleri14 -1.571.145 -1.146.416 -566.654 -743.877Pazarlama Giderleri14 -112.584 -199.830 -23.805 -84.463Araştırma ve Geliştirme Giderleri14 -4.262.713 -1.919.185 -1.865.848 -1.365.433Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 1.520.217 1.524.222 741.648 641.241Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -573.300 -914.847 -171.826 -474.497ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.351.889 3.264.070 676.105 1.621.062Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler239.133 0 158.490 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.591.022 3.264.070 834.595 1.621.062Finansman Gelirleri16 110.263 310.153 35.441 216.131Finansman Giderleri17 -540.196 -1.445.115 -313.960 -731.537SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.161.089 2.129.108 556.076 1.105.656Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri454.817 149.890 -333.964 170.543Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri454.817 149.890 -333.964 170.543SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.615.906 2.278.998 222.112 1.276.199DÖNEM KARI (ZARARI)1.615.906 2.278.998 222.112 1.276.199Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.615.906 2.278.998 222.112 1.276.199Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,05000000 0,07000000 0,01000000 0,04000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18 264.953 -145.366 -14.529 -295.543Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)339.683 -186.367 -18.627 -378.901Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-74.730 41.001 4.098 83.358Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-74.730 41.001 4.098 83.358Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)264.953 -145.366 -14.529 -295.543TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.880.859 2.133.632 207.583 980.656Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.880.859 2.133.6.kap.org.tr/tr/Bildirim/869530BIST