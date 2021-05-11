***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.862.500 15.791.850 72.936 1.022.878 5.125.278 7.822.582 61.698.024 61.698.024Transferler0 0 0 381.099 7.441.483 -7.822.582 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 279.482 0 0 1.393.794 1.673.276 1.673.276Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 1.393.794 1.393.794 1.393.794Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 279.482 0 0 0 279.482 279.482Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler31.862.500 15.791.850 352.418 1.403.977 12.566.761 1.393.794 63.371.300 63.371.300Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.862.500 15.791.850 -149.657 1.403.977 12.566.761 3.739.410 65.214.841 65.214.841Transferler0 0 0 372.934 3.366.476 -3.739.410 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 435.933 0 0 2.137.626 2.573.559 2.573.559Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 2.137.626 2.137.626 2.137.626Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 435.933 0 0 0 435.933 435.933Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler31.862.500 15.791.850 286.276 1.776.911 15.933.237 2.137.626 67.788.400 67.788.400Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.680.151 4.348.248Dönem Karı (Zararı)2.137.626 1.393.794Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.137.626 1.393.794Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.391.140 3.325.861Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 3.850.507 2.992.715Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6 0 976.299Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 0 976.299Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler597.584 79.024Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler597.584 79.024Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16-17 167.651 151.414Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -363.512 -74.822Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 531.163 226.236Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-435.933 -279.482Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-435.933 -279.482Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-569.238 -788.781Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-219.431 194.672İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-848.615 -371.407Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3-6 92.066 1.675.189İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 25.153 2.864.897İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 66.913 -1.189.708Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.860 -25.395İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-24.258 -18.990İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-602 -6.405Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler7 -1.435.434 -1.337.761Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)7 -1.435.434 -1.337.761Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler323.915 494.874Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)48.235 163.630Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-6 -50.777 -1.396.051İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 -16.815 64.244İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -33.962 -1.460.295Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8 385.804 388.932Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler7 -218.789 -95.007Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)7 -218.789 -95.007Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.092 -67.217İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)31.092 -67.217Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)0 -64.221İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler133 -108.380Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)133 -108.380Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.680.151 4.348.248YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.296.207 -4.941.250Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-10 5.730 168.317Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 5.730 168.317Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -6.301.937 -5.109.567Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -183.988 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -6.117.949 -5.109.567FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.131.727 972.848Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 1.612.630 2.354.049Kredilerden Nakit Girişleri5 1.612.630 2.354.049Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -191.445 -782.411Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -191.445 -782.411Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -423.074 -526.874Ödenen Faiz17 -531.163 -226.236Alınan Faiz16 363.512 74.822Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)301.267 79.498YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-484.329 379.846NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-484.329 379.846DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.467.106 4.628.316DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.982.777 5.008.162Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.982.777 4.467.106Ticari Alacaklar3-6 12.020.830 12.112.896İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 486 25.639İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 12.020.344 12.087.257Diğer Alacaklar590.434 565.574İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar532.794 508.536İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar57.640 57.038Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar7 6.285.192 4.849.758Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları7 6.285.192 4.849.758Stoklar12.015 335.930Peşin Ödenmiş Giderler673.430 716.177İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler54.391 68.991İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler619.039 647.186Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.251 31.366Diğer Dönen Varlıklar279.847 279.980İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar279.847 279.980ARA TOPLAM23.848.776 23.358.787TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.848.776 23.358.787DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar22.573 22.573İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22.573 22.573Maddi Duran Varlıklar9 429.684 299.917Mobilya ve Demirbaşlar9 423.451 292.652Özel Maliyetler9 6.233 7.265Kullanım Hakkı Varlıkları11 2.081.401 2.002.662Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 56.494.145 53.819.533Şerefiye10 10.294.528 10.294.528Bilgisayar Yazılımları10 10.652 16.120Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri10 46.188.361 43.508.185Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 604 700Peşin Ödenmiş Giderler0 5.488İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 5.488Ertelenmiş Vergi Varlığı2.271.772 1.811.518TOPLAM DURAN VARLIKLAR61.299.575 57.961.691TOPLAM VARLIKLAR85.148.351 81.320.478KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 1.250.000 250.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 1.250.000 250.000Banka Kredileri5 1.250.000 250.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 2.642.570 3.171.640İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 2.642.570 3.171.640Banka Kredileri5 1.822.026 1.804.736Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 820.544 1.366.904Diğer Finansal Yükümlülükler5 51.273 14.245Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler5 51.273 14.245Ticari Borçlar3-6 978.455 1.029.232İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 0 16.815İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 978.455 1.012.417Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 2.486.235 2.100.431Diğer Borçlar110.061 78.969İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar110.061 78.969Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler3.594.136 3.812.925Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri3.594.136 3.812.925Kısa Vadeli Karşılıklar1.164.661 667.121Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.155.661 658.121Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9.000 9.000ARA TOPLAM12.277.391 11.124.563TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.277.391 11.124.563UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.957.404 2.955.962İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.957.404 2.955.962Banka Kredileri1.597.120 2.001.346Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.360.284 954.616Uzun Vadeli Karşılıklar2.125.156 2.025.112Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.125.156 2.025.112TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.082.560 4.981.074TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.359.951 16.105.637ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12 67.788.400 65.214.841Ödenmiş Sermaye12 31.862.500 31.862.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 15.791.850 15.791.850Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 286.276 -149.657Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)286.276 -149.657Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)286.276 -149.657Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 1.776.911 1.403.977Yasal Yedekler1.776.911 1.403.977Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 15.933.237 12.566.761Net Dönem Karı veya Zararı12 2.137.626 3.739.410TOPLAM ÖZKAYNAKLAR67.788.400 65.214.841TOPLAM KAYNAKLAR85.148.351 81.320.478Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 7.456.982 6.134.236Satışların Maliyeti13 -1.975.026 -2.345.412TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.481.956 3.788.824BRÜT KAR (ZARAR)5.481.956 3.788.824Genel Yönetim Giderleri14 -1.040.574 -1.004.491Pazarlama Giderleri14 -46.761 -88.779Araştırma ve Geliştirme Giderleri14 -4.139.237 -2.396.865Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 1.658.829 778.569Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -181.563 -401.474ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.732.650 675.784Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.389 80.643FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.736.039 756.427Finansman Gelirleri16 363.512 74.822Finansman Giderleri17 -531.163 -226.236SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.568.388 605.013Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri569.238 788.781Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri569.238 788.781SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.137.626 1.393.794DÖNEM KARI (ZARARI)2.137.626 1.393.794Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.137.626 1.393.794Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,07000000 0,04000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18 435.933 279.482Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)544.917 358.310Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-108.984 -78.828Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-108.984 -78.828Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)435.933 279.482TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.573.559 1.673.276Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.573.559 1.673.276http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936267BIST