***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.862.500 15.791.850 72.936 1.022.878 5.125.278 7.822.582 61.698.024 61.698.024Transferler0 0 0 381.099 7.441.483 -7.822.582 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 264.953 0 0 1.615.906 1.880.859 1.880.859Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 1.615.906 1.615.906 1.615.906Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 264.953 0 0 0 264.953 264.953Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler31.862.500 15.791.850 337.889 1.403.977 12.566.761 1.615.906 63.578.883 63.578.883Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.862.500 15.791.850 -149.657 1.403.977 12.566.761 3.739.410 65.214.841 65.214.841Transferler0 0 0 372.934 3.366.476 -3.739.410 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 197.972 0 0 2.512.926 2.710.898 2.710.898Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 2.512.926 2.512.926 2.512.926Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 197.972 0 0 0 197.972 197.972Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler31.862.500 15.791.850 48.315 1.776.911 15.933.237 2.512.926 67.925.739 67.925.739Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.959.518 7.205.788Dönem Karı (Zararı)2.512.926 1.615.906Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.512.926 1.615.906Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.011.453 6.315.805Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 7.655.550 5.505.423Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6 573.747 933.521Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 0 933.521Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler573.747 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler632.531 274.525Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler632.531 274.525Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16-17 486.696 429.933Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -329.913 -110.263Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 816.609 540.196Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-197.972 -264.953Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-197.972 -264.953Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-916.632 -454.817Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-222.467 -107.827İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler435.139 -725.923Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3-6 -487.023 1.378.783İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 25.639 2.848.882İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -512.662 -1.470.099Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler366.623 -139.334İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)380.381 -136.504İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.758 -2.830Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler7 -664.238 -306.254Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)7 -664.238 -306.254Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler335.930 -1.485.010Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-529.226 175.784Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-6 448.677 149.570İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 -8.018 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 456.695 149.570Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8 723.216 -454.802Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler7 -375.091 523.424Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)7 -375.091 523.424Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler327.378 -105.147İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)327.378 -105.147Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)304.882 -128.442İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.989 -334.495Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-15.989 -334.495Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.959.518 7.205.788YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.800.578 -7.393.764Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-10 26.809 286.960Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 26.809 286.960Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -11.827.387 -7.680.724Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -323.163 -71.255Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -11.504.224 -7.609.469FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI344.996 942.276Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 2.697.338 3.963.084Kredilerden Nakit Girişleri5 2.697.338 3.963.084Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.525.461 -1.411.379Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.525.461 -1.411.379Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -531.583 -823.875Ödenen Faiz17 -816.609 -540.196Alınan Faiz16 329.913 110.263Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)191.398 -355.621YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-496.064 754.300NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-496.064 754.300DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.467.106 4.628.316DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.971.042 5.382.616Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.971.042 4.467.106Ticari Alacaklar3-6 12.599.919 12.112.896İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 0 25.639İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 12.599.919 12.087.257Diğer Alacaklar202.733 565.574İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar128.155 508.536İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar74.578 57.038Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar7 5.513.996 4.849.758Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları7 5.513.996 4.849.758Stoklar0 335.930Peşin Ödenmiş Giderler1.250.891 716.177İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler168.718 68.991İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.082.173 647.186Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar5.341 31.366Diğer Dönen Varlıklar295.969 279.980İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar295.969 279.980ARA TOPLAM23.839.891 23.358.787TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.839.891 23.358.787DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar18.791 22.573İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar18.791 22.573Maddi Duran Varlıklar9 507.721 299.917Mobilya ve Demirbaşlar9 436.022 292.652Özel Maliyetler9 71.699 7.265Kullanım Hakkı Varlıkları11 3.489.002 2.002.662Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 58.282.269 53.819.533Şerefiye10 10.294.528 10.294.528Bilgisayar Yazılımları10 10.210 16.120Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri10 47.977.022 43.508.185Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 509 700Peşin Ödenmiş Giderler0 5.488İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 5.488Ertelenmiş Vergi Varlığı2.678.658 1.811.518TOPLAM DURAN VARLIKLAR64.976.441 57.961.691TOPLAM VARLIKLAR88.816.332 81.320.478KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 2.589.612 250.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 2.589.612 250.000Banka Kredileri5 2.589.612 250.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 2.929.601 3.171.640İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 2.929.601 3.171.640Banka Kredileri5 1.746.972 1.804.736Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.182.629 1.366.904Diğer Finansal Yükümlülükler5 2.239 14.245Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler5 2.239 14.245Ticari Borçlar3-6 1.477.909 1.029.232İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 8.797 16.815İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.469.112 1.012.417Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 2.823.647 2.100.431Diğer Borçlar406.347 78.969İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar406.347 78.969Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler7 3.437.834 3.812.925Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri7 3.437.834 3.812.925Devlet Teşvik ve Yardımları25.850 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.230.970 667.121Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.221.970 658.121Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9.000 9.000ARA TOPLAM14.924.009 11.124.563TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.924.009 11.124.563UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.593.758 2.955.962İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.593.758 2.955.962Banka Kredileri1.190.994 2.001.346Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.402.764 954.616Devlet Teşvik ve Yardımları279.032 0Uzun Vadeli Karşılıklar2.093.794 2.025.112Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.093.794 2.025.112TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.966.584 4.981.074TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.890.593 16.105.637ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12 67.925.739 65.214.841Ödenmiş Sermaye12 31.862.500 31.862.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 15.791.850 15.791.850Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 48.315 -149.657Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)48.315 -149.657Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)48.315 -149.657Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 1.776.911 1.403.977Yasal Yedekler1.776.911 1.403.977Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 15.933.237 12.566.761Net Dönem Karı veya Zararı12 2.512.926 3.739.410TOPLAM ÖZKAYNAKLAR67.925.739 65.214.841TOPLAM KAYNAKLAR88.816.332 81.320.478Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 14.705.624 10.869.811 7.248.642 4.735.575Satışların Maliyeti13 -6.665.736 -4.518.397 -4.690.710 -2.172.985TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.039.888 6.351.414 2.557.932 2.562.590BRÜT KAR (ZARAR)8.039.888 6.351.414 2.557.932 2.562.590Genel Yönetim Giderleri14 -2.099.060 -1.571.145 -1.058.486 -566.654Pazarlama Giderleri14 -88.271 -112.584 -41.510 -23.805Araştırma ve Geliştirme Giderleri14 -6.183.487 -4.262.713 -2.044.250 -1.865.848Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 2.740.552 1.520.217 1.081.723 741.648Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -330.611 -573.300 -149.048 -171.826ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.079.011 1.351.889 346.361 676.105Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.979 239.133 590 158.490FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.082.990 1.591.022 346.951 834.595Finansman Gelirleri16 329.913 110.263 -33.599 35.441Finansman Giderleri17 -816.609 -540.196 -285.446 -313.960SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.596.294 1.161.089 27.906 556.076Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri916.632 454.817 347.394 -333.964Dönem Vergi (Gideri) Geliri916.632 454.817 347.394 -333.964SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.512.926 1.615.906 375.300 222.112DÖNEM KARI (ZARARI)2.512.926 1.615.906 375.300 222.112Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.512.926 1.615.906 375.300 222.112Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,08000000 0,05000000 0,01000000 0,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18 197.972 264.953 -237.961 -14.529Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)253.810 339.683 -305.078 -18.627Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-55.838 -74.730 67.117 4.098Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-55.838 -74.730 67.117 4.098Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)197.972 264.953 -237.961 -14.529TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.710.898 1.880.859 137.339 207.583Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.710.898 1.880.859 137.339 207.583http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958784BIST