***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor
09.05.2022 21:58
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 -149.657 1.403.977 12.566.761 3.739.410 65.214.841 0 65.214.841
Transferler
0 0 0 372.934 3.366.476 -3.739.410 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 435.933 0 0 2.137.626 2.573.559 0 2.573.559
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 2.137.626 2.137.626 0 2.137.626
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 435.933 0 0 0 435.933 0 435.933
Dönem Sonu Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 286.276 1.776.911 15.933.237 2.137.626 67.788.400 0 67.788.400
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 -273.418 1.776.843 15.933.305 3.813.732 68.904.812 0 68.904.812
Transferler
0 0 0 342.690 3.471.042 -3.813.732 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 488.364 0 0 3.696.765 4.185.129 0 4.185.129
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 3.696.765 3.696.765 0 3.696.765
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 488.364 0 0 0 488.364 0 488.364
Dönem Sonu Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 214.946 2.119.533 19.404.347 3.696.765 73.089.941 0 73.089.941
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.973.836 4.680.151
Dönem Karı (Zararı)
3.696.765 2.137.626
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.696.765 2.137.626
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.646.153 3.391.140
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 4.003.111 3.850.507
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6-11 3.847.969 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 361.873 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.486.096 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-111.487 597.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-111.487 597.584
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 232.686 167.651
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-238.068 -363.512
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
470.754 531.163
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-488.364 -435.933
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-488.364 -435.933
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.590.582 -569.238
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-247.180 -219.431
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.369.082 -848.615
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-6 2.866.588 92.066
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 0 25.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 2.866.588 66.913
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.448 -24.860
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.948 -24.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-63.500 -602
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
7 0 -1.435.434
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 -1.435.434
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 323.915
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-341.645 48.235
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-6 -626.140 -50.777
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -185.620 -16.815
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -440.520 -33.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -269.106 385.804
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.800.845 -218.789
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-1.800.845 -218.789
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-989.993 31.092
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-989.993 31.092
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-26.887 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-105.606 133
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-105.606 133
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.973.836 4.680.151
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.090.932 -6.296.207
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 0 5.730
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.730
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -8.090.932 -6.301.937
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-106.019 -183.988
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.984.913 -6.117.949
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.254.213 1.131.727
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 191.197 1.612.630
Kredilerden Nakit Girişleri
191.197 1.612.630
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.527.476 -191.445
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.527.476 -191.445
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -358.249 -423.074
Ödenen Faiz
17 -470.754 -531.163
Alınan Faiz
16 238.068 363.512
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
673.001 301.267
YABA