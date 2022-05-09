***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.862.500 15.791.850 -149.657 1.403.977 12.566.761 3.739.410 65.214.841 0 65.214.841Transferler0 0 0 372.934 3.366.476 -3.739.410 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 435.933 0 0 2.137.626 2.573.559 0 2.573.559Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 2.137.626 2.137.626 0 2.137.626Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 435.933 0 0 0 435.933 0 435.933Dönem Sonu Bakiyeler31.862.500 15.791.850 286.276 1.776.911 15.933.237 2.137.626 67.788.400 0 67.788.400Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.862.500 15.791.850 -273.418 1.776.843 15.933.305 3.813.732 68.904.812 0 68.904.812Transferler0 0 0 342.690 3.471.042 -3.813.732 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 488.364 0 0 3.696.765 4.185.129 0 4.185.129Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 3.696.765 3.696.765 0 3.696.765Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 488.364 0 0 0 488.364 0 488.364Dönem Sonu Bakiyeler31.862.500 15.791.850 214.946 2.119.533 19.404.347 3.696.765 73.089.941 0 73.089.941Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.973.836 4.680.151Dönem Karı (Zararı)3.696.765 2.137.626Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.696.765 2.137.626Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.646.153 3.391.140Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 4.003.111 3.850.507Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6-11 3.847.969 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 361.873 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 3.486.096 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-111.487 597.584Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-111.487 597.584Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16-17 232.686 167.651Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-238.068 -363.512Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler470.754 531.163Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-488.364 -435.933Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-488.364 -435.933Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-2.590.582 -569.238Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-247.180 -219.431İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.369.082 -848.615Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3-6 2.866.588 92.066İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 0 25.153İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 2.866.588 66.913Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-75.448 -24.860İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.948 -24.258İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-63.500 -602Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler7 0 -1.435.434Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 -1.435.434Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler0 323.915Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-341.645 48.235Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-6 -626.140 -50.777İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 -185.620 -16.815İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -440.520 -33.962Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8 -269.106 385.804Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler7 -1.800.845 -218.789Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-1.800.845 -218.789Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-989.993 31.092İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-989.993 31.092Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-26.887 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-105.606 133Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-105.606 133Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.973.836 4.680.151YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.090.932 -6.296.207Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-10 0 5.730Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.730Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -8.090.932 -6.301.937Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-106.019 -183.988Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.984.913 -6.117.949FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.254.213 1.131.727Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 191.197 1.612.630Kredilerden Nakit Girişleri191.197 1.612.630Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -2.527.476 -191.445Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.527.476 -191.445Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -358.249 -423.074Ödenen Faiz17 -470.754 -531.163Alınan Faiz16 238.068 363.512Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)673.001 301.267YABA