***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.862.500 15.791.850 -149.657 1.403.977 12.566.761 3.739.410 65.214.841 0 65.214.841Transferler0 0 0 372.934 3.366.476 -3.739.410 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 197.972 0 0 2.512.926 2.710.898 0 2.710.898Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 2.512.926 2.512.926 0 2.512.926Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 197.972 0 0 0 197.972 0 197.972Dönem Sonu Bakiyeler31.862.500 15.791.850 48.315 1.776.911 15.933.237 2.512.926 67.925.739 0 67.925.739Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.862.500 15.791.850 -273.418 1.776.843 15.933.305 3.813.732 68.904.812 0 68.904.812Transferler0 0 0 175.003 3.638.729 -3.813.732 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 90.216 0 0 4.249.976 4.340.192 0 4.340.192Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 4.249.976 4.249.976 0 4.249.976Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 90.216 0 0 0 90.216 0 90.216Dönem Sonu Bakiyeler31.862.500 15.791.850 -183.202 1.951.846 19.572.034 4.249.976 73.245.004 0 73.245.004Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.757.260 10.959.518Dönem Karı (Zararı)4.249.976 2.512.926Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.249.976 2.512.926Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.283.309 8.011.453Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 7.695.453 7.655.550Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6-11 5.284.640 573.747Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.798.544 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 573.747Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 3.486.096 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler655.597 632.531Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler655.597 632.531Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16-17 490.682 486.696Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 -329.913Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler490.682 816.609Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-90.216 -197.972Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-90.216 -197.972Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-3.521.968 -916.632Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-230.879 -222.467İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler223.975 435.139Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3-6 4.615.398 -487.023İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 0 25.639İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 4.615.398 -512.662Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-325.516 366.623İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-258.531 380.381İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-66.985 -13.758Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler7 0 -664.238Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 -664.238Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler0 335.930Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)96.815 -529.226Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-6 -661.577 448.677İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 -185.620 -8.018İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -475.957 456.695Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8 -273.551 723.216Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler7 -2.216.907 -375.091Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-2.216.907 -375.091Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.005.922 327.378İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.005.922 327.378Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)73.541 304.882İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-78.306 -15.989Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-78.306 -15.989Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.757.260 10.959.518YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.655.841 -11.800.578Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-10 0 26.809Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 26.809Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -16.655.841 -11.827.387Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-288.251 -323.163Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.367.590 -11.504.224FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI439.176 344.996Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 7.440.637 2.697.338Kredilerden Nakit Girişleri7.440.637 2.697.338Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -4.559.031 -1.525.461Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.559.031 -1.525.461Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.077.576 -531.583Ödenen Faiz17 -1.339.654 -816.609Alınan Faiz16 313.246 329.913Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-338.446 191.398YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.459.405 -496.064NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.459.405 -496.064DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.229.639 4.467.106DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.770.234 3.971.042Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.770.234 5.229.639Ticari Alacaklar3-6 15.618.295 20.233.693İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 15.618.295 20.233.693Diğer Alacaklar504.560 242.545İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 443.436 184.905İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar61.124 57.640Peşin Ödenmiş Giderler983.722 1.080.537İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 45.153 94.391İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler938.569 986.146Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.061 8.184Diğer Dönen Varlıklar106.100 27.794İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar106.100 27.794ARA TOPLAM20.984.972 26.822.392TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.984.972 26.822.392DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar76.222 12.721İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar76.222 12.721Maddi Duran Varlıklar9 827.710 675.373Mobilya ve Demirbaşlar9 568.878 391.772Özel Maliyetler9 258.832 283.601Kullanım Hakkı Varlıkları11 2.590.503 2.863.999Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 66.545.752 60.501.318Şerefiye10 10.294.528 10.294.528Bilgisayar Yazılımları10 15.593 9.968Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri10 56.235.503 50.196.504Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 128 318Ertelenmiş Vergi Varlığı5.916.343 2.416.930TOPLAM DURAN VARLIKLAR75.956.530 66.470.341TOPLAM VARLIKLAR96.941.502 93.292.733KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 8.769.983 4.695.986İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 8.769.983 4.695.986Banka Kredileri5 8.769.983 4.695.986Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 2.583.988 3.013.379İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 2.583.988 3.013.379Banka Kredileri5 1.197.354 1.641.624Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.386.634 1.371.755Diğer Finansal Yükümlülükler5 54.990 21.807Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler5 54.990 21.807Ticari Borçlar3-6 2.760.569 3.422.146İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 185.620İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 2.760.569 3.236.526Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 2.736.821 3.010.372Diğer Borçlar136.982 1.142.904İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar136.982 1.142.904Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler7 148.393 2.365.300Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri7 148.393 2.365.300Devlet Teşvik ve Yardımları156.904 130.303Kısa Vadeli Karşılıklar1.525.776 1.663.935Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.525.776 1.663.935ARA TOPLAM18.874.406 19.466.132TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.874.406 19.466.132UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 1.416.774 2.357.167İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 1.416.774 2.357.167Banka Kredileri5 421.139Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.416.774 1.936.028Devlet Teşvik ve Yardımları496.569 449.629Uzun Vadeli Karşılıklar2.908.749 2.114.993Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.908.749 2.114.993TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.822.092 4.921.789TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER23.696.498 24.387.921ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12 73.245.004 68.904.812Ödenmiş Sermaye12 31.862.500 31.862.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 15.791.850 15.791.850Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 -183.202 -273.418Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -183.202 -273.418Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -183.202 -273.418Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 1.951.846 1.776.843Yasal Yedekler12 1.951.846 1.776.843Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 19.572.034 15.933.305Net Dönem Karı veya Zararı12 4.249.976 3.813.732TOPLAM ÖZKAYNAKLAR73.245.004 68.904.812TOPLAM KAYNAKLAR96.941.502 93.292.733Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 18.385.611 14.705.624 8.633.237 7.248.642Satışların Maliyeti13 -5.016.543 -6.665.736 -2.572.746 -4.690.710TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.369.068 8.039.888 6.060.491 2.557.932BRÜT KAR (ZARAR)13.369.068 8.039.888 6.060.491 2.557.932Genel Yönetim Giderleri14 -3.053.946 -2.099.060 -1.703.114 -1.058.486Pazarlama Giderleri14 -234.329 -88.271 -91.961 -41.510Araştırma ve Geliştirme Giderleri14 -5.942.083 -6.183.487 -2.611.809 -2.044.250Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 5.188.868 2.740.552 1.909.404 1.081.723Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -7.574.440 -330.611 -3.147.464 -149.048ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.753.138 2.079.011 415.547 346.361Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.278 3.979 590FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.754.416 2.082.990 415.547 346.951Finansman Gelirleri16 313.246 329.913 75.178 -33.599Finansman Giderleri17 -1.339.654 -816.609 -868.900 -285.446SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)728.008 1.596.294 -378.175 27.906Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.521.968 916.632 931.386 347.394Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.521.968 916.632 931.386 347.394SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.249.976 2.512.926 553.211 375.300DÖNEM KARI (ZARARI)4.249.976 2.512.926 553.211 375.300Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.249.976 2.512.926 553.211 375.300Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,13000000 0,08000000 0,02000000 0,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18 90.216 197.972 -398.148 -237.961Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler90.216 197.972 -398.148 -237.961Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi90.216 197.972 -398.148 -237.961Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)90.216 197.972 -398.148 -237.961TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.340.192 2.710.898 0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.340.192 2.710.898 155.063 137.339http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057273BIST