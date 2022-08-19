***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 18:43
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 -149.657 1.403.977 12.566.761 3.739.410 65.214.841 0 65.214.841
Transferler
0 0 0 372.934 3.366.476 -3.739.410 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 197.972 0 0 2.512.926 2.710.898 0 2.710.898
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 2.512.926 2.512.926 0 2.512.926
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 197.972 0 0 0 197.972 0 197.972
Dönem Sonu Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 48.315 1.776.911 15.933.237 2.512.926 67.925.739 0 67.925.739
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 -273.418 1.776.843 15.933.305 3.813.732 68.904.812 0 68.904.812
Transferler
0 0 0 175.003 3.638.729 -3.813.732 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 90.216 0 0 4.249.976 4.340.192 0 4.340.192
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 4.249.976 4.249.976 0 4.249.976
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 90.216 0 0 0 90.216 0 90.216
Dönem Sonu Bakiyeler
31.862.500 15.791.850 -183.202 1.951.846 19.572.034 4.249.976 73.245.004 0 73.245.004
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.757.260 10.959.518
Dönem Karı (Zararı)
4.249.976 2.512.926
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.249.976 2.512.926
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.283.309 8.011.453
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 7.695.453 7.655.550
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6-11 5.284.640 573.747
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.798.544 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 573.747
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.486.096 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
655.597 632.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
655.597 632.531
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 490.682 486.696
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -329.913
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
490.682 816.609
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-90.216 -197.972
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-90.216 -197.972
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.521.968 -916.632
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-230.879 -222.467
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
223.975 435.139
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-6 4.615.398 -487.023
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 0 25.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 4.615.398 -512.662
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-325.516 366.623
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-258.531 380.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-66.985 -13.758
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
7 0 -664.238
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 -664.238
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 335.930
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
96.815 -529.226
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-6 -661.577 448.677
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -185.620 -8.018
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -475.957 456.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -273.551 723.216
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
7 -2.216.907 -375.091
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-2.216.907 -375.091
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.005.922 327.378
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.005.922 327.378
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
73.541 304.882
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.306 -15.989
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-78.306 -15.989
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.757.260 10.959.518
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.655.841 -11.800.578
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 0 26.809
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 26.809
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -16.655.841 -11.827.387
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-288.251 -323.163
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.367.590 -11.504.224
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
439.176 344.996
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 7.440.637 2.697.338
Kredilerden Nakit Girişleri
7.440.637 2.697.338
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -4.559.031 -1.525.461
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.559.031 -1.525.461
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.077.576 -531.583
Ödenen Faiz
17 -1.339.654 -816.609
Alınan Faiz
16 313.246 329.913
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-338.446 191.398
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.459.405 -496.064
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.459.405 -496.064
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.229.639 4.467.106
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.770.234 3.971.042
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.770.234 5.229.639
Ticari Alacaklar
3-6 15.618.295 20.233.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 15.618.295 20.233.693
Diğer Alacaklar
504.560 242.545
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 443.436 184.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
61.124 57.640
Peşin Ödenmiş Giderler
983.722 1.080.537
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 45.153 94.391
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
938.569 986.146
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.061 8.184
Diğer Dönen Varlıklar
106.100 27.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
106.100 27.794
ARA TOPLAM
20.984.972 26.822.392
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.984.972 26.822.392
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
76.222 12.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
76.222 12.721
Maddi Duran Varlıklar
9 827.710 675.373
Mobilya ve Demirbaşlar
9 568.878 391.772
Özel Maliyetler
9 258.832 283.601
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 2.590.503 2.863.999
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 66.545.752 60.501.318
Şerefiye
10 10.294.528 10.294.528
Bilgisayar Yazılımları
10 15.593 9.968
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
10 56.235.503 50.196.504
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 128 318
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.916.343 2.416.930
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.956.530 66.470.341
TOPLAM VARLIKLAR
96.941.502 93.292.733
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 8.769.983 4.695.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 8.769.983 4.695.986
Banka Kredileri
5 8.769.983 4.695.986
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.583.988 3.013.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.583.988 3.013.379
Banka Kredileri
5 1.197.354 1.641.624
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.386.634 1.371.755
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 54.990 21.807
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5 54.990 21.807
Ticari Borçlar
3-6 2.760.569 3.422.146
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 185.620
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.760.569 3.236.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 2.736.821 3.010.372
Diğer Borçlar
136.982 1.142.904
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
136.982 1.142.904
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7 148.393 2.365.300
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
7 148.393 2.365.300
Devlet Teşvik ve Yardımları
156.904 130.303
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.525.776 1.663.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.525.776 1.663.935
ARA TOPLAM
18.874.406 19.466.132
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.874.406 19.466.132
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.416.774 2.357.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.416.774 2.357.167
Banka Kredileri
5 421.139
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.416.774 1.936.028
Devlet Teşvik ve Yardımları
496.569 449.629
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.908.749 2.114.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.908.749 2.114.993
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.822.092 4.921.789
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.696.498 24.387.921
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12 73.245.004 68.904.812
Ödenmiş Sermaye
12 31.862.500 31.862.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 15.791.850 15.791.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -183.202 -273.418
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -183.202 -273.418
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -183.202 -273.418
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.951.846 1.776.843
Yasal Yedekler
12 1.951.846 1.776.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 19.572.034 15.933.305
Net Dönem Karı veya Zararı
12 4.249.976 3.813.732
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
73.245.004 68.904.812
TOPLAM KAYNAKLAR
96.941.502 93.292.733
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 18.385.611 14.705.624 8.633.237 7.248.642
Satışların Maliyeti
13 -5.016.543 -6.665.736 -2.572.746 -4.690.710
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.369.068 8.039.888 6.060.491 2.557.932
BRÜT KAR (ZARAR)
13.369.068 8.039.888 6.060.491 2.557.932
Genel Yönetim Giderleri
14 -3.053.946 -2.099.060 -1.703.114 -1.058.486
Pazarlama Giderleri
14 -234.329 -88.271 -91.961 -41.510
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 -5.942.083 -6.183.487 -2.611.809 -2.044.250
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 5.188.868 2.740.552 1.909.404 1.081.723
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -7.574.440 -330.611 -3.147.464 -149.048
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.753.138 2.079.011 415.547 346.361
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.278 3.979 590
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.754.416 2.082.990 415.547 346.951
Finansman Gelirleri
16 313.246 329.913 75.178 -33.599
Finansman Giderleri
17 -1.339.654 -816.609 -868.900 -285.446
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
728.008 1.596.294 -378.175 27.906
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.521.968 916.632 931.386 347.394
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.521.968 916.632 931.386 347.394
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.249.976 2.512.926 553.211 375.300
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.249.976 2.512.926 553.211 375.300
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.249.976 2.512.926 553.211 375.300
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 0,13000000 0,08000000 0,02000000 0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18 90.216 197.972 -398.148 -237.961
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
90.216 197.972 -398.148 -237.961
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
90.216 197.972 -398.148 -237.961
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
90.216 197.972 -398.148 -237.961
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.340.192 2.710.898 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.340.192 2.710.898 155.063 137.339
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057273
BIST