***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.05.2020 11:10
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 10.04.2020
Genel Kurul Tarihi 11.05.2020
Genel Kurul Saati 09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.05.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ESENLER
Adres YTÜ Yıldız Teknopark Çiftehavuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No:151/E D:2 Blok Z06 Esenler - İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in ‘'Kar Dağıtım Politikası''nın okunması ve onaylanması.
7 - Yönetim Kurulunun, 2019 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası"nın okunması, onaylanması ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2020 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.
11 - ‘'Bağış ve Yardım Politikası''nın okunması, onaylanması, şirketin 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No'lu Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamında 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sn. Mehmet Tevfik Başkaya ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. Neval Önen'in, üyeliğinin onaya sunulması
15 - TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sn. Alper Utkan Şanda ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. İbrahim Şendoğan'ın, üyeliğinin onaya sunulması
16 - TTK'nın 363. maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sn. Vedat Ömer Akarca ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. Yüce Erim'in, üyeliğinin onaya sunulması
17 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 10. maddesi çerçevesinde 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
18 - Dilek ve Görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Çağrı.pdf - İlan Metni
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 11.05.2020 günü saat 09:00'de yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
- Kâr Dağıtım Politikası'nın onaylanmasına,
- Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,
- Ücret Politikası'nın onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu aylık ücretlerinin belirlenmesine,
- Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine,
- Bağış ve Yardım Politikasının kabulüne,
- Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine,
- Faaliyet Dönemi içerisinde TTK 363. kapsamında atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin üyeliklerinin onaylanmasına,
karar verilmiştir.
Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 21.05.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun_cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11.05.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.05.2020 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846172
BIST