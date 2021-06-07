***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 12.04.2021Genel Kurul Tarihi 28.05.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ESENLERAdres YTÜ Yıldız Teknopark Çiftehavuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No:151/E D:2 Blok Z06 Esenler - İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.6 - Yönetim Kurulunun, 2020 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2020 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2021 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.10 - Şirketin 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No'lu Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamında 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sn. Serkan Karahanoğlu ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. Erdoğan Hakan Çelik'in, üyeliğinin onaya sunulması14 - TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sn. İbrahim Şendoğan ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. Tuğrul Gökçen'in, üyeliğinin onaya sunulması15 - Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi.16 - Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması17 - Dilek ve Görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 07.06.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Smart Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 28.05.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.06.2021 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940469BIST