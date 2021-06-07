***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.06.2021 12:09
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 12.04.2021
Genel Kurul Tarihi 28.05.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ESENLER
Adres YTÜ Yıldız Teknopark Çiftehavuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No:151/E D:2 Blok Z06 Esenler - İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - Yönetim Kurulunun, 2020 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2020 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2021 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.
10 - Şirketin 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No'lu Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamında 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sn. Serkan Karahanoğlu ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. Erdoğan Hakan Çelik'in, üyeliğinin onaya sunulması
14 - TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sn. İbrahim Şendoğan ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. Tuğrul Gökçen'in, üyeliğinin onaya sunulması
15 - Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi.
16 - Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
17 - Dilek ve Görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 07.06.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Smart Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.05.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.06.2021 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940469
BIST