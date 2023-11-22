***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 20.11.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda stratejik ve finansal olanakların değerlendirilmesi hususunda yerli ve yabancı yatırım firmaları ile yatırım amaçlı görüşmelere başladığı duyurulmuştur.Bu açıklamamız sonrasında çeşitli basın, yayın ve sosyal medya uygulamalarında haber ve/veya yorumlar yapıldığı görülmekte olup, yatırımcılarımızın tam ve doğru bilgilendirilebilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9. maddesi uyarınca işbu açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.Şirketimiz Smartiks Yazılım A.Ş. ile Total Specific Solutions (TSS) arasında görüşmelere başlanmıştır. Bu aşamada henüz bağlayıcı ve sonuçlanmış bir karar bulunmamaktadır. Belirttiğimiz üzere söz konusu sürece ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.İlaveten, kaynağı belli olmayan haberde yer alan finansal verilerimiz son dönem finansal tablo dipnotlarımızda zaten açıklanmış olup, başkaca bir öngörü/beklenti şirketimiz tarafından hiçbir yerde ifade edilmemiştir.Değerli Yatırımcılarımıza süreçle ilgili gelişmelerin SPK mevzuatı çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) aracılığıyla kamuya duyurulmakta olduğunu hatırlatır, Şirketimiz kaynaklı olmayan haber ve paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219460BIST