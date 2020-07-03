***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Pay Dönüşüm İşlemi Süreç İptaliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni04.05.2020 tarihinde yayınlanan özel durum açıklamamızda belirtilen, Şirketimizin mevcut 31.862.500 TL'lik çıkarılmış sermayesi içerinde 1.062.500 TL tutarındaki A Grubu nama yazılı paylarının 712.014 TL lik kısmının ve 1.062.500 TL tutarında B Grubu nama yazılı paylarının 712.014 TL'lik kısmının TTK 485. madde hükmü ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca C grubu hamiline yazılı paya çevrilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7.maddesinin tadiline ilişkin başvurumuzun, Süreç içerisinde ilgili ortaklarca yapılan değerlendirme sonucu varılan karar değişikliği neticesinde geri çekilmesine ve iptaline karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.İptal Edilen SüreçPay Dönüşümühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854476BIST