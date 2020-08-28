***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
28.08.2020 18:59
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye
başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların
gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlaması ve KAP'ta yayımlaması zorunluğu çevçevesinde hazırlanan
raporumuz ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871669
BIST
18:051.101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,38
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.095
18:057,3404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0167
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,2976
18:058,7324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0313
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7486
En Düşük
8,6699
18:05464,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 8,81
|Açılış
|: 464,69
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
465,37
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GYHOL
|26,62
|79.543.997
|% 10,00
|
|DOKTA
|30,14
|7.864.768
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.633.433
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.813.581
|% 10,00
|
|OZBAL
|6,06
|95.229.515
|% 9,98
|
|FMIZP
|86,55
|56.211.562
|% -7,43
|
|YKGYO
|3,78
|86.637.291
|% -7,13
|
|OYLUM
|3,20
|41.709.278
|% -6,71
|
|ORMA
|9,20
|242.403
|% -6,22
|
|DIRIT
|2,08
|305.279
|% -5,45
|
|KRDMD
|3,09
|1.435.722.724
|% 5,10
|
|GARAN
|6,92
|1.081.713.246
|% -1,00
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,78
|889.323.828
|% 3,35
|
|TUPRS
|83,00
|777.870.862
|% -0,78
|
|KRDMD
|3,09
|1.435.722.724
|% 5,10
|
|ZOREN
|2,78
|889.323.828
|% 3,35
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,83
|359.253.947
|% -2,14
|
|AKENR
|1,93
|318.480.550
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3311
|7,3404
|% -0,23
|
|Euro
|8,7165
|8,7324
|% 0,36
|
|Sterlin
|9,7477
|9,7966
|% 0,80
|
|Frank
|8,0735
|8,1221
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9500
|1,9597
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|38,04
|
|Altın Gr.
|464
|464
|8,44
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|37,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|41,67
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|20,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,12
|
|B. Petrol
|45,79
|45,79
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 6 kaybederek (% -1.16 ) 1, 240
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17:57CEMTS
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17:56OYLUM
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 861, 272 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 1, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 13, 178.00 milyon TL de
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17:53DGGYO
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 791, 820 adet işlem