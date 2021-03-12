***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( İç Yönerge









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunca şirket merkezinde toplanılarak, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak hazırlanan "Smartiks Yazılım Anonim Şirketi Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" sinin ekte yer aldığı şekilde belirlenmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917815BIST