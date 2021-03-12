***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( İç Yönerge
12.03.2021 10:49
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( İç Yönerge )
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İç Yönerge
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunca şirket merkezinde toplanılarak, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak hazırlanan "Smartiks Yazılım Anonim Şirketi Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" sinin ekte yer aldığı şekilde belirlenmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917815
BIST
12:411.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,65
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.552
12:417,6026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,1267
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6166
En Düşük
7,4594
12:419,0630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0865
|Açılış
|: 9,0000
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|Önceki Kapanış
|: 8,9400
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9,0897
En Düşük
8,9387
12:41415,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,02
|Açılış
|: 415,44
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler12:39
|TRILC
|17,71
|9.926.756
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,10
|6.868.891
|% 9,99
|
|KAPLM
|26,08
|2.729.865
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|5.808.065
|% 9,91
|
|INVEO
|155,70
|1.448.944
|% 9,80
|
|BURCE
|26,76
|27.052.645
|% -7,53
|
|DENGE
|8,00
|519.056
|% -7,30
|
|ULUSE
|59,35
|1.871.381
|% -5,79
|
|DIRIT
|7,50
|175.515
|% -5,66
|
|IDEAS
|56,50
|117.972
|% -5,36
|
|SASA
|45,58
|706.607.946
|% 1,51
|
|GARAN
|9,01
|465.673.672
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,31
|412.429.818
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,51
|342.714.620
|% 0,40
|
|THYAO
|14,60
|327.444.955
|% -1,02
|
|EKGYO
|2,31
|412.429.818
|% -0,43
|
|YKBNK
|2,76
|205.794.337
|% 1,47
|
|GARAN
|9,01
|465.673.672
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,51
|342.714.620
|% 0,40
|
|VAKBN
|4,21
|165.879.376
|% 0,48
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5965
|7,6030
|% 1,70
|
|Euro
|9,0551
|9,0596
|% 0,93
|
|Sterlin
|10,5423
|10,5952
|% 1,08
|
|Frank
|8,1201
|8,1690
|% 0,76
|
|Riyal
|2,0186
|2,0287
|% 1,56
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-23,10
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,55
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-17,00
|
|Tam
|2.745
|2.815
|-8,84
|
|Yarım
|1.327
|1.362
|-4,27
|
|Çeyrek
|666
|681
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,65
|69,65
|0,02
|