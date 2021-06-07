***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( İç Yönerge
07.06.2021 12:19
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( İç Yönerge )
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Türkçe
İç Yönerge
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.05.2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan "Smartiks Yazılım Anonim Şirketi Genel Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" si 07.06.2021 tarihinde (bugün) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940481
BIST
18:051.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,15
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
18:058,6396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0272
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
18:0510,5411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0090
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
18:05525,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,87
|Açılış
|: 525,12
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|29,04
|10.488.377
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,38
|2.790.439
|% 9,96
|
|RODRG
|17,11
|2.241.155
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,78
|4.492.390
|% 9,88
|
|RYSAS
|4,27
|24.043.948
|% 9,77
|
|METUR
|22,50
|24.439.665
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,54
|207.134
|% -9,92
|
|PKENT
|2.425,60
|2.301.091
|% -9,86
|
|SNPAM
|15,00
|128.583
|% -7,98
|
|YESIL
|71,10
|22.872.111
|% -7,66
|
|GARAN
|8,30
|1.522.984.706
|% 2,47
|
|THYAO
|14,28
|1.321.842.468
|% 1,71
|
|KOZAL
|125,30
|776.410.521
|% 3,73
|
|SISE
|8,19
|658.200.564
|% 1,49
|
|KRDMD
|7,80
|610.418.718
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,99
|374.169.796
|% 2,05
|
|GARAN
|8,30
|1.522.984.706
|% 2,47
|
|YKBNK
|2,24
|402.932.610
|% 1,36
|
|BOBET
|4,11
|460.010.788
|% -2,84
|
|THYAO
|14,28
|1.321.842.468
|% 1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6361
|8,6396
|% -0,31
|
|Euro
|10,5358
|10,5411
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,1885
|12,2496
|% -0,38
|
|Frank
|9,5756
|9,6332
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2937
|2,3052
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|1,14
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,86
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,43
|71,43
|-0,46
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HUBVC
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 61 artarak (% 1.08 ) 1, 268
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17:58
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