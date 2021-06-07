***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( İç Yönerge









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.05.2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan "Smartiks Yazılım Anonim Şirketi Genel Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" si 07.06.2021 tarihinde (bugün) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940481BIST