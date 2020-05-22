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***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

22.05.2020 18:30
GÜNCEL HABERLER



***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Raporlama Aracı Dönüşümü Lisans ve Danışmanlık Hizmetleri Satın Alınması
İhaleyi Açan Taraf
Üçüncü Taraf
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
22/05/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
1.337.049 USD
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
1.337.049 USD
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%33,61
Açıklamalar

Şirketimizin %100 Bağlı Ortaklığı konumunda bulunan Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., üçüncü tarafın düzenlediği 9 aylık "Raporlama Aracı Dönüşümü Lisans ve Danışmanlık Hizmetleri Satın Alınması" konulu ihaleye 1.337.049 dolar teklif ile katılmıştır. Yapılan ihaleye iki şirket iştirak etmiş olup, süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846667


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURCE 8,36 8.590.738 % 10,00  
ISGSY 6,71 6.768.540 % 10,00  
PNSUT 19,14 127.592.510 % 10,00  
CMENT 39,10 6.870.943 % 9,96  
YAPRK 11,15 28.132.858 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2721 8,3136 % -0,05  
Frank 6,9785 7,0205 % 0,11  
Riyal 1,8081 1,8172 % 0,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.736 8,36  
Altın Gr. 380 380 3,19  
Cumhuriyet 2.462 2.498 23,50  
Tam 2.534 2.563 24,20  
Yarım 1.237 1.253 11,80  
Çeyrek 618 627 5,90  
Gümüş.Ons 17,18 17,22 0,08  
Gümüş Gr. 3,77 3,78 0,04  
B. Petrol 35,06 35,06 -1,01  
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