***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuRaporlama Aracı Dönüşümü Lisans ve Danışmanlık Hizmetleri Satın Alınmasıİhaleyi Açan TarafÜçüncü Tarafİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi22/05/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeli1.337.049 USDİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım1.337.049 USDOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%33,61AçıklamalarŞirketimizin %100 Bağlı Ortaklığı konumunda bulunan Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., üçüncü tarafın düzenlediği 9 aylık "Raporlama Aracı Dönüşümü Lisans ve Danışmanlık Hizmetleri Satın Alınması" konulu ihaleye 1.337.049 dolar teklif ile katılmıştır. Yapılan ihaleye iki şirket iştirak etmiş olup, süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846667BIST