***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2019 yılında gerçekleştirilen yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2020 yılında gerçekleşebilecek benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve onaylanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır."Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, 2019 yılında ilişkili şirket konumundaki Beqom SA ile Şirketimiz arasında gerçekleşen hizmet (yazılım) satışı konulu ticari faaliyetin, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat içindeki payının %10'u aşması dolayısıyla, konuya ilişkin Yönetim Kurulu raporu düzenlenmiştir. Bu oranın 2020 yılı hesap dönemi içerisinde %10 limitinin altında gerçekleşeceği öngörülmüştür. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827228BIST