***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
11.03.2020 19:00
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2019 yılında gerçekleştirilen yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2020 yılında gerçekleşebilecek benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve onaylanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, 2019 yılında ilişkili şirket konumundaki Beqom SA ile Şirketimiz arasında gerçekleşen hizmet (yazılım) satışı konulu ticari faaliyetin, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat içindeki payının %10'u aşması dolayısıyla, konuya ilişkin Yönetim Kurulu raporu düzenlenmiştir. Bu oranın 2020 yılı hesap dönemi içerisinde %10 limitinin altında gerçekleşeceği öngörülmüştür. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827228
BIST
18:05100.966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -96,24
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
18:056,1968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0403
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
18:056,9894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0418
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
18:05327,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,95
|Açılış
|: 327,54
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,38
|137.168.218
|% 20,00
|
|ECZYT
|11,02
|137.688.197
|% 19,91
|
|CRFSA
|7,11
|108.036.496
|% 19,90
|
|DEVA
|9,94
|158.686.414
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|230.942.592
|% 19,82
|
|ISKUR
|298.999,90
|899.500
|% -21,32
|
|OYAYO
|4,78
|783.480
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|16.104.141
|% -14,94
|
|OZBAL
|1,55
|2.704.741
|% -14,84
|
|BRKSN
|2,95
|2.732.645
|% -14,74
|
|ASELS
|26,16
|1.153.013.832
|% 1,00
|
|THYAO
|9,61
|968.039.020
|% -3,61
|
|GARAN
|9,58
|566.682.027
|% 2,46
|
|TSPOR
|4,30
|352.097.197
|% -9,85
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% -6,40
|
|IHLGM
|1,12
|224.133.412
|% -5,88
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% -6,40
|
|CEMAS
|0,92
|164.195.189
|% -8,00
|
|EKGYO
|1,24
|174.558.626
|% -3,13
|
|ADESE
|1,32
|167.156.712
|% 5,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9438
|7,9836
|% 0,21
|
|Frank
|6,5685
|6,6081
|% 0,69
|
|Riyal
|1,6460
|1,6542
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|-2,10
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,84
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|36,28
|36,28
|-0,94
|