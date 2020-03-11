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***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

11.03.2020 19:00
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***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2019 yılında gerçekleştirilen yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2020 yılında gerçekleşebilecek benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve onaylanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, 2019 yılında ilişkili şirket konumundaki Beqom SA ile Şirketimiz arasında gerçekleşen hizmet (yazılım) satışı konulu ticari faaliyetin, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat içindeki payının %10'u aşması dolayısıyla, konuya ilişkin Yönetim Kurulu raporu düzenlenmiştir. Bu oranın 2020 yılı hesap dönemi içerisinde %10 limitinin altında gerçekleşeceği öngörülmüştür. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827228


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELEC 7,38 137.168.218 % 20,00  
ECZYT 11,02 137.688.197 % 19,91  
CRFSA 7,11 108.036.496 % 19,90  
DEVA 9,94 158.686.414 % 19,90  
ECILC 3,99 230.942.592 % 19,82  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9438 7,9836 % 0,21  
Frank 6,5685 6,6081 % 0,69  
Riyal 1,6460 1,6542 % 0,63  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.647 1.648 -2,10  
Altın Gr. 328 328 1,75  
Cumhuriyet 2.190 2.223 29,00  
Tam 2.180 2.234 24,60  
Yarım 1.054 1.081 11,90  
Çeyrek 528 540 5,95  
Gümüş.Ons 16,81 16,84 -0,06  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,01  
B. Petrol 36,28 36,28 -0,94  
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