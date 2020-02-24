***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurula Kar Payı Dağıtılmamasının Teklif Edilmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 24.02.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMRT00026 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMRT00034 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, SMART, TRESMRT00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMRT00026 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMRT00034 0 0C Grubu, SMART, TRESMRT00018 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 24.02.2020 tarih ve 2020-05 sayılı toplantısında,Şirketimizin 31.12.2019 itibariyle sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolarında 7.453.591,87 TL ve yasal kayıtlarında(bireysel) 7.010.812,49 TL net dağıtılabilir dönem karı elde edilmiş olup, şirketimizin mevcut bilanço yapısının güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için 2019 yılı faaliyetlerinden oluşan dönem karından kar dağıtımı yapılmayarak öz kaynaklarımızı güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl karlarına bırakılması ve önerinin 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu 2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSMARTİKS YAZILIM A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 31.862.5002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 398.719* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 7.758.610 7.513.230,474. Vergiler ( - ) 63.972 -133.427,855. Net Dönem Kârı 7.822.582 7.379.802,626. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -368.990,13 -368.990,138. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.453.591,87 7.010.812,49Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.453.591,87 7.010.812,4911. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 7.453.591,87 7.010.812,4920. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0C Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821227BIST