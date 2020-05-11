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***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.05.2020 11:52
GÜNCEL HABERLER



***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket Yönetim Kurulunun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtılmaması yönündeki önerisi Genel Kurul'ca kabul edildi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 24.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.05.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMRT00026 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMRT00034 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, SMART, TRESMRT00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMRT00026 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMRT00034 0 0
C Grubu, SMART, TRESMRT00018 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.02.2020 tarih ve 2020-05 sayılı toplantısında,
Şirketimizin 31.12.2019 itibariyle sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolarında 7.453.591,87 TL ve yasal kayıtlarında(bireysel) 7.010.812,49 TL net dağıtılabilir dönem karı elde edilmiş olup, şirketimizin mevcut bilanço yapısının güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için 2019 yılı faaliyetlerinden oluşan dönem karından kar dağıtımı yapılmayarak öz kaynaklarımızı güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl karlarına bırakılması ve önerinin 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu 2019.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SMARTİKS YAZILIM A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 31.862.500
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 398.719

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 7.758.610 7.513.230,47
4. Vergiler ( - ) 63.972 -133.427,85
5. Net Dönem Kârı 7.822.582 7.379.802,62
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -368.990,13 -368.990,13
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.453.591,87 7.010.812,49
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.453.591,87 7.010.812,49
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 7.453.591,87 7.010.812,49
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
C Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844023


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AYES 2,64 19.961 % 10,00  
TACTR 8,26 225.746 % 9,99  
GYHOL 29,32 22.741.972 % 9,98  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7337 8,7775 % -0,34  
Frank 7,2593 7,3031 % -0,11  
Riyal 1,8815 1,8909 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.706 1.707 3,93  
Altın Gr. 389 389 1,32  
Cumhuriyet 2.497 2.550 -19,00  
Tam 2.570 2.616 -19,50  
Yarım 1.254 1.279 -9,60  
Çeyrek 625 640 -4,80  
Gümüş.Ons 15,49 15,52 0,05  
Gümüş Gr. 3,54 3,55 0,02  
B. Petrol 30,05 30,05 -0,92  
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