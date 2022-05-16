***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulunun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtılmaması yönündeki önerisi Genel Kurul'ca kabul edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 14.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.05.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMRT00026 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMRT00034 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, SMART, TRESMRT00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMRT00026 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMRT00034 0 0C Grubu, SMART, TRESMRT00018 0 0Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulunun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtılmaması yönündeki önerisi, 16.05.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu 2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSMARTİKS YAZILIM A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 31.862.5002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 398.719Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 3.239.260 3.500.5724. Vergiler ( - ) 574.472 05. Net Dönem Kârı 3.813.732 3.500.5726. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -175.028,6 -175.028,68. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.638.703,4 3.325.543,4Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.638.703,4 3.325.543,411. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 3.638.703,4 3.325.543,420. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0C Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030673BIST