***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.11.2021 12:02
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 20.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.11.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000-TL'ye artırılmasına dair Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 7. maddesine ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ekteki şekilde onaylanmıştır.
İlgili tadil tasarısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni (SPK Onaylı).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978678
BIST
12:481.745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,96
|Açılış
|: 1.749
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|Önceki Kapanış
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1.759
En Düşük
1.743
12:4811,0888
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 11,0600
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|Önceki Kapanış
|: 11,1000
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11,1688
En Düşük
10,8299
12:4812,5323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
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|Açılış
|: 12,4900
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|Önceki Kapanış
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12,6953
En Düşük
12,3010
12:48662,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,40
|Açılış
|: 662,90
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|Önceki Kapanış
|: 660,50
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668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler12:48
|FRIGO
|2,86
|30.674.034
|% 10,00
|
|DURDO
|15,84
|21.745.989
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|8.810.838
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|59.860.850
|% 9,96
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|93.796.713
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,99
|302.955.823
|% -9,80
|
|GMTAS
|2,26
|3.424.281
|% -3,83
|
|MERIT
|27,22
|8.518.063
|% -3,68
|
|KRDMD
|8,26
|1.343.291.369
|% 5,36
|
|GARAN
|12,21
|799.835.516
|% -0,25
|
|THYAO
|17,71
|742.827.869
|% -1,61
|
|SISE
|11,10
|654.371.571
|% -0,09
|
|YKBNK
|3,54
|607.150.539
|% -1,67
|
|YKBNK
|3,54
|607.150.539
|% -1,67
|
|KRDMD
|8,26
|1.343.291.369
|% 5,36
|
|EKGYO
|2,20
|200.818.869
|% 2,33
|
|DOHOL
|3,04
|265.673.151
|% 3,40
|
|TSKB
|1,57
|131.104.801
|% -0,63
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0786
|11,0888
|% 0,48
|
|Euro
|12,5191
|12,5323
|% -0,26
|
|Sterlin
|14,8478
|14,9223
|% -0,07
|
|Frank
|11,9312
|12,0030
|% 0,41
|
|Riyal
|2,9458
|2,9606
|% 0,39
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|2,03
|
|Altın Gr.
|663
|663
|2,40
|
|Cumhuriyet
|4.389
|4.455
|3,00
|
|Tam
|4.362
|4.473
|-11,65
|
|Yarım
|2.108
|2.164
|-5,64
|
|Çeyrek
|1.057
|1.082
|-2,81
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,88
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|8,85
|8,86
|0,04
|
|B. Petrol
|80,57
|80,57
|-0,67
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