***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.12.2021 17:22
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin T.C. Ticaret Bakanlığı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 20.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.11.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000-TL'ye artırılmasına dair Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 7. maddesine ilişkin tadil tasarısı, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından ekteki şekilde onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980521
BIST
17:141.854
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 44,63
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
17:1413,2876
En Yüksek
|Değişim
|: -2,81%
|| -0,3835
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
17:1415,1492
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -0,3773
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
17:14768,68
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -10,07
|Açılış
|: 768,68
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler17:14
|BURCE
|26,40
|16.714.584
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.606.881
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|KUTPO
|116,50
|245.813.979
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|GARAN
|11,66
|3.320.185.020
|% 2,10
|
|THYAO
|18,71
|2.907.000.608
|% 8,65
|
|SISE
|12,92
|2.238.738.381
|% 2,95
|
|SASA
|45,50
|2.141.640.935
|% 4,84
|
|ASELS
|22,04
|1.974.390.319
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,30
|979.709.264
|% 4,10
|
|GARAN
|11,66
|3.320.185.020
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,28
|602.194.290
|% 1,79
|
|TSKB
|1,51
|341.154.028
|% 2,03
|
|KRDMD
|8,88
|1.533.652.363
|% 3,86
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2778
|13,2876
|% -2,81
|
|Euro
|15,0958
|15,1492
|% -2,43
|
|Sterlin
|17,7770
|17,8661
|% -1,92
|
|Frank
|14,4825
|14,5698
|% -2,34
|
|Riyal
|3,5507
|3,5685
|% -2,25
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|16,67
|
|Altın Gr.
|766
|767
|-12,22
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.042
|5.174
|85,37
|
|Yarım
|2.437
|2.503
|41,29
|
|Çeyrek
|1.222
|1.251
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,24
|
|B. Petrol
|70,93
|70,93
|1,70
|
Seans Raporu
17:14
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-
17:26CLEBI
Yüzde 5.53 oranında artışla 181.40 lira fiyatla işlem gören hissede 422, 628 adet işlem
-
17:25XU100
Endeks 1, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 55 üstünde . İşlem hacmi 33, 557.00 milyon TL de
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17:25GENTS
Yüzde 6.92 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 077, 991 adet işlem
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17:24FRIGO
Yüzde 5.99 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 108, 756 adet işlem
-
17:23GLYHO
Yüzde 5.77 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 180, 445 adet işlem