***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Geçerlilik Tarihi TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 20.10.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.11.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.05.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 25.05.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000-TL'ye artırılmasına dair Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 7. maddesine ilişkin tadil tasarısı, 25.05.2022 tarihinde (bugün) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032512BIST