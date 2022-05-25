***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.05.2022 21:11
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Geçerlilik Tarihi Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 20.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.11.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.05.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 25.05.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000-TL'ye artırılmasına dair Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 7. maddesine ilişkin tadil tasarısı, 25.05.2022 tarihinde (bugün) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032512
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 43,10
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.424
En Düşük
2.384
18:0516,3754
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,2996
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4540
En Düşük
16,0430
18:0517,5066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2100
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,5870
En Düşük
17,2406
18:05974,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,78
|Açılış
|: 974,02
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
979,18
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|27,06
|5.487.181
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|543.372.341
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|63.096.251
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|54.243.025
|% 9,95
|
|LIDFA
|8,29
|36.861.402
|% 9,95
|
|SELVA
|8,46
|38.309.443
|% -10,00
|
|MEPET
|4,07
|25.164.006
|% -9,96
|
|EMKEL
|2,48
|34.253.689
|% -9,82
|
|KAPLM
|64,00
|16.347.772
|% -9,80
|
|NUGYO
|5,55
|128.650.662
|% -9,46
|
|THYAO
|42,66
|3.418.259.914
|% 1,19
|
|SISE
|21,04
|3.103.774.665
|% 6,16
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% -0,40
|
|ASELS
|23,66
|1.601.751.463
|% 2,60
|
|SAHOL
|20,12
|1.384.314.039
|% 2,13
|
|YKBNK
|4,52
|1.303.390.334
|% 3,20
|
|EKGYO
|2,60
|622.000.073
|% 1,56
|
|HALKB
|5,66
|1.272.834.523
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,18
|868.800.588
|% 5,29
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% -0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3569
|16,3754
|% 1,86
|
|Euro
|17,4611
|17,5066
|% 1,21
|
|Sterlin
|20,4621
|20,5648
|% 1,70
|
|Frank
|16,8969
|16,9987
|% 1,23
|
|Riyal
|4,3369
|4,3587
|% 1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-10,77
|
|Altın Gr.
|973
|974
|7,40
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,05
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,12
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,70
|
Seans Raporu
18:05
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17:58UNLU
Yüzde 6.83 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 401, 428 adet işlem
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17:57VAKBN
Yüzde 5.04 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 453, 832 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 31, 501.00 milyon TL de
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17:55SEKFK
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 050, 654 adet işlem
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17:54VAKBN
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 621, 153 adet işlem