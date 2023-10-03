***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.10.2023 18:23
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 03.10.2023 tarih ve E-18454353-100.06-20338 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199109
BIST
'
18:058.514
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 26,58
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.462
En Yüksek
8.563
18:0527,5357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0865
|Açılış
|: 27,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,9577
En Düşük
27,3884
18:0528,8912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1010
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,3488
En Düşük
28,7254
18:051.613,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,38
|Açılış
|: 1.613,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.641,75
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|7.413,80
|21.351.744
|% 10,00
|
|CMBTN
|982,50
|175.146.802
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|1.359.022.355
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|36.719.190
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|588.901.837
|% 10,00
|
|SNPAM
|56,25
|1.017.675
|% -10,00
|
|ISBIR
|130,50
|5.894.310
|% -10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|5.047.072
|% -10,00
|
|QNBFB
|327,30
|3.286.092
|% -9,98
|
|SODSN
|72,20
|3.912.912
|% -8,72
|
|THYAO
|247,70
|10.824.943.514
|% -2,25
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EREGL
|44,72
|6.635.255.795
|% -0,13
|
|SISE
|56,50
|5.063.722.455
|% 1,35
|
|FROTO
|918,70
|4.981.382.014
|% 8,31
|
|ZOREN
|6,89
|4.125.616.320
|% 9,89
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EKGYO
|8,31
|2.591.471.297
|% -1,07
|
|ODAS
|13,94
|3.233.710.552
|% 4,73
|
|PSGYO
|6,60
|1.274.716.371
|% -6,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4974
|27,5133
|% 0,23
|
|Euro
|28,7829
|28,9074
|% 0,41
|
|Sterlin
|33,1499
|33,3162
|% 0,23
|
|Frank
|29,7593
|29,9386
|% -0,02
|
|Riyal
|7,3130
|7,3496
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-4,68
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|1,13
|
|Cumhuriyet
|11.084
|11.251
|35,00
|
|Tam
|10.840
|10.971
|31,00
|
|Yarım
|5.437
|5.502
|10,00
|
|Çeyrek
|2.710
|2.751
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,18
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|18,74
|18,77
|0,19
|
|B. Petrol
|91,22
|91,22
|0,51
|