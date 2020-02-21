***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunca 21.02.2020 tarih ve 2020-03 sayılı toplantısında, 1-) Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Vedat Ömer AKARCA tarafından Yönetim Kurulunun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı görevlerinden istifasının kabulüne, 2-) Görevinden istifa eden Sn. Vedat Ömer AKARCA ‘nın yerine kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere TTK'nın 363. Maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2020-02 sayılı kararında adaylığı değerlendirilen ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine uygun bulduğu, bağımsızlık ve adaylık beyanları alınmış olan Sn. Yüce ERİM' in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı olarak seçilmesine, Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821033BIST