***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.05.2020 20:43
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. için Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında
"Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ilgili kuruma yapılan başvuru onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847868
BIST
18:05105.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 160,71
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
18:056,8373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0256
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8416
En Düşük
6,8095
18:057,5738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0265
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
18:05380,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 4,35
|Açılış
|: 380,78
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
381,73
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|11.913.183
|% 10,00
|
|ISBTR
|58.900,00
|1.631.752
|% 9,99
|
|PKENT
|188,50
|2.474.454
|% 9,98
|
|FENER
|11,83
|203.792.841
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,40
|5.944.724
|% 9,93
|
|TUKAS
|8,55
|707.432.512
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|226.832
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|5.545.928
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|149.700
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|1.066.206
|% -9,97
|
|GARAN
|7,82
|1.762.494.988
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,32
|1.225.521.917
|% 4,50
|
|THYAO
|12,60
|1.028.866.668
|% -0,63
|
|GSRAY
|3,39
|820.517.450
|% 9,71
|
|TSPOR
|5,71
|721.109.028
|% 6,33
|
|YKBNK
|2,32
|1.225.521.917
|% 4,50
|
|GSRAY
|3,39
|820.517.450
|% 9,71
|
|EKGYO
|1,47
|348.121.865
|% 2,08
|
|TSKB
|1,10
|245.922.662
|% 4,76
|
|GARAN
|7,82
|1.762.494.988
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3738
|8,4158
|% 0,06
|
|Frank
|7,0639
|7,1065
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8105
|1,8196
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|17,41
|
|Altın Gr.
|380
|381
|4,12
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.499
|25,20
|
|Tam
|2.539
|2.568
|18,30
|
|Yarım
|1.239
|1.253
|12,60
|
|Çeyrek
|620
|627
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,93
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,11
|
|B. Petrol
|35,96
|35,96
|-0,07
|