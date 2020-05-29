***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. için Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında"Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ilgili kuruma yapılan başvuru onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847868BIST