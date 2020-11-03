***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2020 16:52
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan ve insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında on evrensel ilkeye dayanan "Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)"ne imzacı şirket olarak kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885825
BIST
17:301.150
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 16,38
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.151
En Düşük
1.123
17:308,4975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0574
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5468
En Düşük
8,4096
17:309,9636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1403
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0092
En Düşük
9,7754
17:30521,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 6,99
|Açılış
|: 521,37
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
524,30
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler17:30
|KARTN
|2.193,40
|254.601.609
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|72.132.288
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.163.235
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,25
|1.283.611.947
|% -4,69
|
|GARAN
|6,80
|1.216.416.073
|% 2,87
|
|SISE
|6,39
|1.128.339.985
|% 0,47
|
|PETKM
|4,22
|1.119.459.185
|% 2,93
|
|TSKB
|2,30
|924.302.699
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,25
|1.283.611.947
|% -4,69
|
|TSKB
|2,30
|924.302.699
|% -9,80
|
|PETKM
|4,22
|1.119.459.185
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,28
|485.907.530
|% 4,11
|
|EKGYO
|1,73
|344.055.077
|% -0,57
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4917
|8,4975
|% 0,68
|
|Euro
|9,9523
|9,9636
|% 1,43
|
|Sterlin
|11,0354
|11,0908
|% 1,53
|
|Frank
|9,2669
|9,3227
|% 1,36
|
|Riyal
|2,2620
|2,2734
|% 0,81
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|8,72
|
|Altın Gr.
|521
|522
|7,14
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,26
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,11
|
|B. Petrol
|40,14
|40,14
|1,17
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:41CEOEM
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 813, 983 adet işlem
-
17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 41 artarak (% 1.08 ) 1, 259
-
17:40
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, TSKB, PETKM
-
17:40
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, GARAN, SISE
-
17:40XU100
Endeks 1, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 18, 216.00 milyon TL de