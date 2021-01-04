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***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.01.2021 18:21



***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.12.2020 tarih ve 2020/26 sayılı toplantısında,
Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Serkan Karahanoğlu'nun görevinden kendi isteği ile ayrılma talebinin kabulüne ve 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdürlük görevini Sn. Erdoğan Hakan Çelik'in devralmasına, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Serkan Karahanoğlu'nun bugün itibariyle görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Sn. Erdoğan Hakan Çelik'in Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. İbrahim Şendoğan'ın bugün itibariyle görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine ise TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Sn. Tuğrul Gökçen'in yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, Yapılan görev dağılımı neticesinde Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin (Temsilen Ali Cem Kalyoncu) Yönetim Kurulu Başkanı  Sn. Erdoğan Hakan Çelik'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmasına ve Şirketimizi Yönetim Kurulu Başkanı Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Temsilen Ali Cem Kalyoncu)' nin imzasının yanına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Erdoğan Hakan Çelik ile şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine,
Karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896829


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