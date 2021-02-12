***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.02.2021 16:44
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin "İş Geliştirmeden Sorumlu Direktör" pozisyonuna 1 Mart 2021 itibariyle göreve başlamak üzere Sn. Barış Karabudak getirilmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nden mezun olan Barış Karabudak, yaklaşık 15 yıllık iş deneyiminde, özellikle Telekom/Ulaştırma/Finans/Enerji sektörlerinde yazılım satış süreçlerine liderlik ettiği büyük projeler ile uzmanlığını oluşturmuştur.
İş hayatına Nortel Netaş'ta başlayan Barış Karabudak, daha sonra Avea (Turk Telekom), Vodafone, Pontis (Amdocs), Kafein Teknoloji gibi birçok kurumsal firmada teknoloji ve satış birimlerinde yönetici olarak görev almıştır. Başarılı bir yöneticilik geçmişi bulunan Barış Karabudak son olarak Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'de Satış Müdürü olarak görev almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909370
BIST
17:141.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,88
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
17:147,0470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0212
|Açılış
|: 7,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0470
En Düşük
7,0087
17:148,5188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0187
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
17:14411,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,42
|Açılış
|: 411,06
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler17:11
|AVGYO
|5,39
|20.019.083
|% 10,00
|
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|93.079.117
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|25.707.553
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|46.674.738
|% 9,98
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.047.567
|% -9,98
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|KOZAL
|142,10
|2.314.591.311
|% 3,95
|
|SASA
|33,58
|1.398.562.764
|% 7,28
|
|ESEN
|41,28
|741.874.177
|% -1,85
|
|SISE
|7,64
|700.355.310
|% -1,55
|
|KOZAA
|18,38
|644.927.791
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,52
|621.002.289
|% -1,56
|
|TSKB
|1,75
|288.096.146
|% -1,13
|
|ODAS
|4,05
|486.847.573
|% -1,94
|
|IHLGM
|1,39
|159.879.276
|% -2,11
|
|YKBNK
|2,88
|218.614.623
|% -0,69
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0371
|7,0398
|% 0,20
|
|Euro
|8,5074
|8,5101
|% -0,32
|
|Sterlin
|9,6815
|9,7300
|% 0,04
|
|Frank
|7,8444
|7,8917
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8707
|1,8801
|% 0,18
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-8,10
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-43,00
|
|Tam
|2.718
|2.787
|-40,59
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|-19,63
|
|Çeyrek
|659
|674
|-9,82
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,09
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,01
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|-0,02
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:22EUHOL
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 349, 475 adet işlem
-
17:21ALKA
Yüzde -3.50 oranında düşüşle 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 578, 875 adet işlem
-
17:19IZMDC
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 13.22 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 068, 854 adet işlem
-
17:18XU100
Endeks 1, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 20, 057.00 milyon TL de
-
17:17IZMDC
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 13.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 064, 195 adet işlem