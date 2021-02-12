***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "İş Geliştirmeden Sorumlu Direktör" pozisyonuna 1 Mart 2021 itibariyle göreve başlamak üzere Sn. Barış Karabudak getirilmiştir.Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nden mezun olan Barış Karabudak, yaklaşık 15 yıllık iş deneyiminde, özellikle Telekom/Ulaştırma/Finans/Enerji sektörlerinde yazılım satış süreçlerine liderlik ettiği büyük projeler ile uzmanlığını oluşturmuştur.İş hayatına Nortel Netaş'ta başlayan Barış Karabudak, daha sonra Avea (Turk Telekom), Vodafone, Pontis (Amdocs), Kafein Teknoloji gibi birçok kurumsal firmada teknoloji ve satış birimlerinde yönetici olarak görev almıştır. Başarılı bir yöneticilik geçmişi bulunan Barış Karabudak son olarak Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'de Satış Müdürü olarak görev almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909370BIST