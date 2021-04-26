***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) içerisinde geliştirilen ve İEE/BP-VT/2388 kayıt tescil numaralı, "İstatistiksel algoritmaların kullanılarak ürün ve lokasyon bazlı, bir zaman dilimindeki satışların / maliyetlerin tahmin edilmesi" konulu "Smartforecast (İstatistiki Tahminleme Uygulaması)" adlı bilgisayar programının geliştirilmesine ilişkin ürünleşme fazı tamamlanmıştır. Ürüne ilişkin pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine başlanmış olup, gelişmeler pay sahiplerimiz ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930965BIST