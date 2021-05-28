***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.05.2021 17:48
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
28.05.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl süre için seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde, Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin (Temsilen Ali Cem Kalyoncu) Yönetim Kurulu Başkanı, Erdoğan Hakan Çelik' in Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Neval Önen ve Tuğrul Gökçen'in Yönetim Kurulu Üyesi, İbrahim Semih Arslanoğlu ile Yüce Erim'in ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak yeniden görevlendirilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938739
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