***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.05.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl süre için seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde, Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin (Temsilen Ali Cem Kalyoncu) Yönetim Kurulu Başkanı, Erdoğan Hakan Çelik' in Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Neval Önen ve Tuğrul Gökçen'in Yönetim Kurulu Üyesi, İbrahim Semih Arslanoğlu ile Yüce Erim'in ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak yeniden görevlendirilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938739BIST